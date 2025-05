Manter uma alimentação equilibrada e praticar atividades físicas com regularidade é essencial para a saúde do coração. E, junto com exames em dia e acompanhamento médico —especialmente se você tem pressão arterial alta, diabetes e outros fatores de risco —, vale a pena investir no consumo de alimentos que ajudam a proteger esse órgão tão importante. VivaBem selecionou seis alimentos para incluir com frequência no cardápio e ajudar o corpo a se proteger de doenças do coração — as que mais matam no mundo, de acordo com a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde). Alho Além de realçar o sabor dos pratos e contribuir para reduzir o consumo de sal, o alho contém alicina --um composto que pode ajudar a diminuir o colesterol e reduzir o risco de infarto. A recomendação diária é de até 10 g por dia (cerca de três dentes grandes) ou até 6 g se for em pó.

Azeite Rico em antioxidantes que ajudam a reduzir o colesterol "ruim" (LDL), responsável pelo acúmulo de gordura nas paredes das artérias. O tipo extravirgem mantém os nutrientes íntegros, por não passar por refinamento químico. O consumo ideal é de até duas colheres (sopa) por dia.

Suco de uva integral Fonte de polifenóis, que protegem o coração e impedem a formação de placas de gordura nas artérias e vasos sanguíneos, além de melhorarem a elasticidade das veias e a circulação. Também contém arginina, aminoácido com efeito vasodilatador, benéfico para quem tem pressão alta e doenças cardíacas. Mas fique atento ao rótulo: opte sempre pelo suco 100% integral, evitando néctares, que têm mais açúcar e menos nutrientes. Consuma de 200 ml a 300 ml por dia.

Acerola Rica em vitamina C, a fruta tem alta concentração de ácido ascórbico, agente antioxidante que estimula o corpo a produzir óxido nítrico, um potente vasodilatador. Isso auxilia no controle da pressão arterial e previne doenças como derrame e aterosclerose.

Chocolate amargo (70% ou mais) Contém flavonoides, que atuam como antioxidantes, neutralizando os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento celular e por problemas cardiovasculares. Esses compostos também contribuem para reduzir o LDL ("colesterol "ruim") e aumento do bom (HDL). Ainda não se descobriu a quantidade benéfica certa, mas a recomendação é de até 30 g por dia.

Salmão O ômega 3, também encontrado no atum e na sardinha, é um tipo de gordura anti-inflamatória que ajuda a manter as artérias saudáveis e o sistema circulatório funcionando bem. Para quem busca alternativas vegetais, chia e linhaça também são ricas no nutriente.