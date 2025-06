O suco de uva integral, mesmo sem adição de açúcar, apresenta 22 gramas de açúcares totais por copo (200 ml). Já a Coca-Cola, com açúcar adicionado, tem 21 gramas de açúcar na mesma porção. Sim, você leu certo: o suco de uva 100% integral — aquele com apelo natural e sem ingredientes artificiais — pode entregar mais açúcar do que o refrigerante. Isso acontece porque a uva é naturalmente rica em glicose e frutose. Ao ser processada em forma de suco, especialmente sem diluição, há uma concentração significativa desses açúcares. E como as fibras da uva são eliminadas nesse processo, o resultado é uma bebida altamente açucarada, com impacto glicêmico elevado. Isso não quer dizer que o refrigerante é mais saudável. A Coca-Cola, nesse exemplo, contém apenas calorias vazias: açúcar adicionado, sem valor nutricional, com um mix de aditivos. O suco integral, por outro lado, oferece alguns compostos antioxidantes, vitaminas e outros nutrientes presentes naturalmente na uva. Mas isso não significa que possa ser consumido sem atenção, principalmente por quem precisa controlar a ingestão de açúcares, tem diabetes ou resistência à insulina.