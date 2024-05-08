Segunda-feira, 29/09/2025 As refeições servidas aos pacientes e aos funcionários do hospital são feitas com ingredientes naturais Clóvis Prates/HCPA 'Sem caldo Knorr': hospital público de Porto Alegre prioriza comida natural Comida de hospital virou sinônimo de comida sem graça, mas nem só de canja sem sal se alimentam os pacientes internados. Temperos que vêm prontos da indústria, margarina e bebidas de caixinha marcam presença em grande parte das refeições hospitalares. Mas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) essa história começou a mudar em 2014, com o trabalho de conclusão de curso de uma estudante de nutrição, que foi o ponto de partida para implementar melhorias na composição dos pratos e dar mais espaço à comida natural. O HCPA é um hospital público e universitário de referência em assistência, ensino, pesquisa e inovação em saúde, vinculado ao Ministério da Educação e à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Ele é considerado modelo tanto no atendimento especializado quanto na formação profissional e na gestão hospitalar, inclusive para o curso de Nutrição da UFRGS. Recentemente, foi considerado o melhor hospital público da América Latina, em ranking da ItelLat, empresa especializada em dados de saúde. Os números são expressivos: o refeitório serve cerca de 10 mil refeições por dia e, ainda assim, conseguiu nos últimos anos reduzir a oferta de ultraprocessados, incluir mais ingredientes frescos e firmar parcerias com produtores regionais. Para se ter uma ideia, semanalmente são recebidos 1800 kg de banana, 2700 kg de tomate, além de 1500 kg de arroz e 720 kg de feijão. Já a quantidade de carne chega a 300 kg por refeição. Para viabilizar o fornecimento via agricultura e agropecuária familiar, a partir de 2018 foram realizadas chamadas públicas. Desde então, os valores adquiridos em produtos foram crescentes, ultrapassando 1 milhão e 600 mil reais em 2024. Segundo a professora Ana Lúcia Serafim, assessora do Serviço de Nutrição e Dietética do HCPA, a Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) teve papel fundamental na implantação das compras de produtores rurais via cooperativas, sem as quais seria inviável manter um fornecimento para suprir a demanda. A instituição atuou na aproximação entre o hospital e as cooperativas, colaborando também na adequação dos processos às chamadas públicas e na articulação entre os envolvidos. Hoje a iniciativa tem um papel estratégico para o hospital, pois une sustentabilidade e responsabilidade social: ao fortalecer a agricultura familiar, contribui para a permanência de famílias e dos jovens no campo, gerando impacto positivo também na comunidade. Antes: caldos prontos, bolacha recheada, suco adoçado e refrigerante Até 2014, a alimentação seguia o padrão comum à maioria dos hospitais: caldos industrializados contendo amaciantes e realçadores de sabor temperavam as carnes de todas as refeições. Além disso, havia bolachas recheadas, sucos de caixinha adoçados e até refrigerantes no cardápio. As sobremesas vinham prontas da indústria ou eram feitas a partir de misturas como pudins em pó, algo que hoje é uma exceção no HCPA. Isso chamou a atenção da então estudante de nutrição Lúcia Souza, que em seu trabalho de conclusão de curso desenvolveu receitas para substituir os temperos prontos e os amaciantes das carnes por versões naturais, feitas na cozinha do hospital. Hoje, Lúcia é a chefe da seção de produção de alimentos e continua, junto com a equipe, buscando implementar melhorias. Clóvis Prates/HCPA Sai o caldo Knorr, entra o tempero natural Com isso, cada tipo de carne passou a receber uma mistura própria, feita com ingredientes simples e conhecidos, como alho, cebola, cenoura, ervas frescas, suco de laranja ou de limão. Assim, frango, peixe, porco e cortes bovinos ganharam nutrição e sabor, respeitando suas características e garantindo variedade de aromas. Os pratos não têm sempre o mesmo gosto, já que cada tipo de carne tem seu tempero próprio. A canja, que em muitos hospitais é o terror dos pacientes, no HC de Porto Alegre é bastante elogiada — um exemplo de que comida de hospital não precisa ser sem graça. Para tornar a iniciativa viável, foi necessário sistematizar o processo com a criação de kits de temperos que são feitos previamente e facilitam o uso diário. Essa nova forma de trabalho também demandou a criação de procedimentos para os funcionários da cozinha e um treinamento de toda a equipe, que aos poucos se adaptou. Adeus, caldo Knorr. Hoje em dia, todas as refeições do hospital são temperadas com ingredientes naturais. Com o passar do tempo, as sobremesas prontas deram espaço às frutas frescas, os refrigerantes foram eliminados e os sucos adoçados foram substituídos por versões sem adição de açúcares. Já no refeitório, a bebida foi trocada por água. A quantidade de saladas aumentou e, respeitando a preferência dos vegetarianos, é possível optar por fontes de proteína vegetal. As bolachas recheadas desapareceram do cardápio, embora a versão "água e sal" ainda seja mantida pela praticidade. A gente fica muito feliz com o objetivo que estamos alcançando, porque sabemos que a alimentação de qualidade é essencial. A utilização de temperos frescos é um grande passo nesse sentido Lúcia Souza Chefe da Seção de Produção de Alimentos do HCPA Clóvis Prates/HCPA Carnes de produção local O hospital passou a trabalhar com licitações para encontrar fornecedores regionais de alimentos frescos, como carnes, frango e ovos. Hoje, todo o abastecimento desses insumos vem de produtores gaúchos, uma prática que encurta a cadeia produtiva, torna-a mais sustentável e reduz custos de logística. Ao mesmo tempo, fomenta o agronegócio local. O dilema da margarina Mesmo quando há boa intenção e uma liderança focada em implementar melhorias, nem todas as metas são fáceis de alcançar — especialmente quando o prato precisa ser nutritivo, seguro e apetitoso para quem está doente. Tudo isso, sem esquecer dos custos. Muitos alimentos industrializados são mais baratos do que os frescos, porque duram mais, não requerem preparo no local e são comprados em grande escala. Coordenar a alimentação num hospital requer planejamento estratégico, diante dos múltiplos desafios. É preciso conciliar as diversas prescrições nutricionais dos pacientes com a praticidade, coordenando a produção na cozinha para não atrasar o abastecimento nos quartos. Além disso, uma internação é um momento de fragilidade física e emocional, em que a comida vai além da nutrição, ela acaba sendo um refúgio na busca por conforto. Por isso, deve-se considerar a cultura alimentar dos pacientes, que podem se recusar a consumir alimentos muito diferentes da sua rotina. Em uma escala como essa, até trocas que parecem simples, na prática podem ter uma execução complicada. Tentativas de substituir a margarina por manteiga ou requeijão, por exemplo, enfrentaram resistência tanto por dificultar a aplicação na cozinha, quanto pelos próprios pacientes. A manteiga endurece no frio e fica difícil de espalhar, o que desacelera a montagem dos sanduíches. Já o requeijão não agradou o público infantil, e até mesmo os adultos se manifestaram pela volta da margarina. Resultado: a margarina continua presente nos lanches, ao menos por ora. Pequenas mudanças, grande impacto A história do HCPA mostra que é possível melhorar a alimentação hospitalar: menos pacotes, mais comida natural. As mudanças começaram pequenas e vêm sendo implementadas aos poucos, com a consciência de que há um longo caminho pela frente, mas os resultados já são visíveis e aparecem nas pesquisas de satisfação. Recentemente, a alimentação do hospital alcançou 82 pontos no NPS (Net Promoter Score), um índice que superou a meta institucional que é de 76. Além da nota elevada, os profissionais relatam que recebem bilhetes com elogios e agradecimentos. A iniciativa do hospital gaúcho é uma aula prática sobre o impacto que um cardápio pode ter não apenas na saúde, mas também na comunidade, na satisfação e na dignidade de quem come. 