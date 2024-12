Se compararmos uma barra de proteína típica com a salada de atum com batata, veremos que as tabelas nutricionais têm alguns números semelhantes, mas os efeitos metabólicos dos alimentos frescos e ultraprocessados no corpo são bem diferentes, sendo um tema amplamente discutido no campo da nutrição. Alimentos como vegetais e carnes magras (isso inclui o atum) conferem maior saciedade, ajudando a regular o apetite e evitando picos de glicose. Eles possuem menor densidade calórica, o que significa menos calorias por volume de comida — no exemplo, a barra de proteína com 60 g fornece quase as mesmas calorias que a lata inteira de salada de atum, com 150 g. Além disso, os ultraprocessados são desenvolvidos para serem altamente palatáveis, estimulando o consumo excessivo. Para entender melhor isso, basta perguntar: eu seria capaz de comer uma barra de proteína, mesmo sem estar com fome? E uma lata de atum?