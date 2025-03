Há quem desconfie do leite de caixinha, porque ele dura muitos meses sem precisar de refrigeração. Mas esse é um medo infundado. A conservação do produto ocorre pela esterilização térmica, chamada de UHT, uma sigla do inglês que significa Ultra High Temperature — em português, ultra alta temperatura (UAT). Enquanto a pasteurização convencional utiliza uma temperatura moderada por um tempo maior (cerca de 72 a 80° C por 15 a 20 segundos), o processo UHT emprega uma temperatura muito alta por um tempo bem curto: 130 a 145ºC por cerca de 2 a 4 segundos. Logo em seguida, esse leite é resfriado e imediatamente envasado em condições assépticas, em embalagens que são estéreis e hermeticamente fechadas. A vedação das caixas e as barreiras da sua estrutura protegem o leite do contato com o ambiente, impedindo a entrada de micro-organismos. É por isso que ele pode durar tanto tempo na embalagem, sem precisar de conservantes ou refrigeração enquanto estiver fechado. Depois que a embalagem é aberta, o leite entra em contato com o ar e inicia seu processo natural de degradação. O resfriamento retarda o crescimento microbiano, por isso é essencial guardar na geladeira o leite que já foi aberto. Alguns desses leites contêm estabilizantes, que servem para manter o líquido homogêneo e mais agradável ao paladar, sem separação da gordura (nata). Mas se você faz questão de evitar esses aditivos, preste atenção aos rótulos, pois é possível encontrar leites de caixinha que têm leite como único ingrediente.