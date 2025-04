Todo ano, quando a Páscoa se aproxima, surgem críticas aos preços dos ovos de chocolate e comparações com os tabletes convencionais. Em 2025, os chocolates estão custando mais caro e o aumento dos ovos foi expressivo: subiram 9,5% em relação ao ano passado, com custo médio na faixa de R$ 110 para ovos de 250 g, podendo ultrapassar os R$ 350, dependendo da marca e da embalagem. Mas será que faz sentido comparar os preços dos ovos de Páscoa com o das barras de chocolate? Embora tanto os ovos quanto os tabletes sejam afetados pelo aumento do preço do cacau e de outros insumos, os ovos carregam uma série de custos extras que explicam, ao menos em parte, o valor mais alto. 1. Produção sazonal e mais cara A fabricação dos ovos é sazonal, concentrada em um curto período do ano. Isso exige adaptações logísticas nas fábricas, além de uma produção mais complexa, com etapas adicionais e, muitas vezes, mais mão de obra humana. Mesmo nas grandes indústrias, a Páscoa exige processos menos automatizados —e isso pesa no custo final. 2. Embalagens sofisticadas e presenteáveis As embalagens dos ovos não servem apenas para proteger o produto, mas também para encantar. São laminadas, coloridas, com itens adicionais como fitas ou caixas, e até brinquedos dentro, no caso das versões infantis. Tudo isso agrega valor — e aumenta o custo. 3. Armazenamento e perdas na distribuição Por ser um produto sazonal, os ovos começam a ser produzidos meses antes da época de vendas. Eles precisam ser armazenados com controle de temperatura e ocupam mais espaço nos armazéns que os tabletes, que podem ser empilhados com facilidade. Além disso, são bem mais frágeis e quebram com mais frequência no transporte, gerando perdas que são contabilizadas como custos pelas fábricas. As sobras que aparecem em promoção depois da Páscoa também entram nessa conta. 4. Valor simbólico e experiência sensorial O ovo de Páscoa não é apenas chocolate em formato diferente, é um item com valor simbólico, pensado para presentear. E a experiência de consumo também é diferente. O formato do ovo influencia na percepção sensorial, pois sua camada fina derrete de outro jeito na boca, o que interfere até na percepção do sabor. É diferente de comer um pedaço de barra comum. Por tudo isso, muitos consumidores estão dispostos a pagar mais pelos ovos do que pelas barras. Embora as barras de chocolate sejam, sim, mais econômicas na comparação direta de preço por quilo, e uma excelente alternativa para quem busca qualidade sem gastar tanto, é importante ter em mente que ovos e tabletes têm propostas diferentes. Entender o que está por trás do preço não muda o fato de que os ovos de Páscoa sempre custarão mais, mas ajuda a compreender que o valor final de um produto envolve muitos outros fatores além dos ingredientes. A partir disso, cabe a cada consumidor decidir o que faz mais sentido: pagar pela experiência sazonal ou optar pelo custo-benefício dos chocolates convencionais.