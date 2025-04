Reprodução/ Arte UOL Ovos de Páscoa: fuja de armadilhas e prefira opções com mais cacau Com a chegada da Páscoa, os corredores dos supermercados se transformam em verdadeiros túneis do tempo. O charme da "parreira" de ovos pendurados — tradição brasileira desde os anos 1980 — continua irresistível. Mas essa exposição sedutora também desafia aqueles que se preocupam com a alimentação: como fazer boas escolhas diante de tanto chocolate? A boa notícia é que dá, sim, pra aproveitar o momento e a tradição sem abrir mão da saúde. A má notícia é que existem armadilhas, como os ovos de Páscoa pseudo saudáveis. Algumas marcas, posicionadas como "premium", estão longe de ser a melhor alternativa, apesar de alegarem uma série de benefícios e cobrarem preços mais altos.

Ovos recheados 'zero açúcar' e 'sem poliois'? Desconfie Nos últimos anos, surgiram diversas marcas "fit" ou "gourmet" prometendo indulgência sem culpa. Um exemplo que merece atenção é a Haoma, que comercializa ovos com apelo saudável e "zero adição de açúcares", também "sem poliois". Mas, ao analisar o rótulo, percebemos que os produtos escondem armadilhas.

Reprodução/ Arte UOL O IMO (isomalto-oligossacarídeo) é um ingrediente que se disfarça de fibra, mas, na verdade, é um carboidrato que pode impactar bastante a glicemia — algo especialmente relevante para quem tem diabetes. De acordo com a Anvisa, o IMO pode conter frações de mono e dissacarídeos, que são considerados açúcares adicionados e, portanto, não poderia compor alimentos declarados como "zero açúcares". E não para por aí, esse é apenas um exemplo, pois existem outras marcas que também aderiram à moda do "chocolate de IMO" (preste atenção aos rótulos). Alguns produtos alegam segurança para diabéticos, algo que nem sempre corresponde à realidade. Se você quer substituir o açúcar por algo mais saudável, fique atento: trocar açúcar por um carboidrato de alto impacto glicêmico e com a mesma quantidade de calorias não parece uma boa ideia.

Quanto mais cacau, melhor Uma forma eficaz de garantir que seu chocolate terá, de fato, menos açúcar é focar no teor de cacau: quanto maior, melhor. Chocolates com 70% de cacau ou mais têm os derivados do fruto ocupando a maior parte da receita, por isso sobra menos espaço para o açúcar na formulação. Por outro lado, os populares "ao leite" e "branco" têm apenas o teor mínimo de cacau exigido por lei (25% ou 20%, respectivamente), e são bastante açucarados. Além disso, os chocolates intensos costumam ter menos ingredientes desnecessários e um perfil nutricional mais interessante. Outra característica da maioria dos chocolates com teor elevado de cacau é não conter leite, tornando-os boas opções para os alérgicos ou intolerantes — mas é preciso confirmar isso na lista de ingredientes de cada produto. Selecionei exemplos de ovos de Páscoa feitos com chocolates 70% cacau:

Se o seu objetivo for conciliar sabor e saúde, prefira os ovos de Páscoa que tenham pelo menos 70% de cacau. Se o primeiro ingrediente da lista for açúcar, já sabemos que o produto terá mais açúcar do que cacau. Já nos chocolates intensos, os principais ingredientes são os derivados do cacau — em geral é a massa de cacau que vem primeiro na lista de ingredientes, também chamada de líquor de cacau. Evite os recheados. A maioria das receitas de recheios dos ovos e dos bombons contém uma grande quantidade de gordura vegetal e bastante açúcar, portanto, mesmo que o chocolate usado nesses produtos tenha alto teor de cacau, o recheio pode ser inferior. Se você não for expert em rótulos, na dúvida, evite os que alegam não ter açúcar, pois, como vimos, podem esconder armadilhas e nem sempre são de alta qualidade. Acha o 70% muito amargo? Insista um pouco, pois nosso paladar evolui à medida que somos expostos a novos estímulos. Com o tempo, ele vai parecer até doce demais — e isso é um ótimo sinal. A indulgência não precisa ser ingênua. Um bom chocolate, com mais cacau e menos ingredientes questionáveis, pode fazer parte de um momento especial sem comprometer seus objetivos. Para não cair nas promessas de marketing, fique atento aos rótulos e aproveite a Páscoa.