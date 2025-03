A marca Nutrella também aderiu à tendência, batizando seu pão de 100% natural. Mas será que isso realmente faz diferença?

Essa crença de que coisas "naturais" são sempre melhores, mais saudáveis ou mais seguras é baseada na falácia naturalista e não tem respaldo científico. Ser de origem natural ou sintética não é um indicador confiável de segurança. Faz mais sentido avaliar os alimentos pela sua composição e pelo impacto que têm no organismo — e não pela sua origem.

Tudo o que existe no planeta é composto por substâncias químicas, inclusive os alimentos in natura. No caso desse pão, o extrato de acerola é adicionado porque contém ácido ascórbico (vitamina C), que atua como antioxidante. A substância química seria exatamente a mesma se fosse produzida em laboratório, mas escrever "acerola" na embalagem soa mais amigável do que "ácido ascórbico". No fim, trata-se apenas de uma forma disfarçada de adicionar esse conservante.

Certos alimentos em estado natural — nada processados — podem levar à morte, como alguns tipos de cogumelos ou a mandioca-brava. Isso não significa que a palavra "natural" seja algo ruim ou perigoso, mas mostra que a naturalidade, por si só, não garante segurança.

Mas se existe um pão "100% natural" é porque algumas pessoas têm uma fobia exagerada do "artificial".

Embora evitar o consumo excessivo de aditivos seja um bom conselho para melhorar a alimentação, a alegação "zero conservantes artificiais" usada no rótulo do pão reforça a quimiofobia, uma aversão irracional e exagerada aos compostos químicos.

Mas a ausência de aditivos não o torna automaticamente superior a outros. Do ponto de vista nutricional, ele é apenas mais um pão integral.

Os apelos de vendas usados nesses produtos abusam da ingenuidade do consumidor que busca algo mais saudável, mas não compreende as armadilhas dos rótulos. Da próxima vez que você estiver no supermercado, escolha seus industrializados com atenção, desconsiderando a linguagem publicitária das embalagens.