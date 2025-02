Reprodução/Arte UOL Não caia no marketing do açúcar Sari Fontana Natural, orgânico e integral: se você pensa que essas palavras garantem que um alimento é saudável, cuidado. A crença pode estar prejudicando sua saúde. A indústria aproveita a boa fama desses termos e os coloca em destaque nos rótulos para vender mais. Mas a verdade é que nem tudo que é natural é realmente mais saudável. Os rótulos de açúcar são um exemplo disso, e vêm estampando essa tendência. Embora muita gente acredite que açúcar mascavo e demerara são mais saudáveis do que o açúcar branco refinado, na prática eles são bem parecidos. A diferença entre eles está na presença de uma pequena quantidade de melaço, que confere ao açúcar mascavo e demerara uma cor mais escura e um leve sabor caramelizado. Esse melaço também adiciona pequenas quantidades de minerais como cálcio, ferro e potássio. Pequeníssimas mesmo, por exemplo: uma colher de sopa de açúcar mascavo de açúcar mascavo contém 99 mg de potássio. Para atingir a recomendação diária de potássio (IDR: 4700 mg) seria necessário consumir cerca de 47 colheres de sopa de açúcar mascavo — quase um quilo! O mesmo racional vale para os demais micronutrientes nesses produtos. As vitaminas estão quase todas ausentes, mas uma que está presente é a B6. Porém, para atingir a dose recomendada dessa vitamina, seria preciso ingerir mais de 3 kg de açúcar. Para obter quantidades significativas dessas substâncias por meio do açúcar, seria necessário ingerir uma porção excessiva que impactaria negativamente a saúde, comprometendo os potenciais benefícios dessas vitaminas e minerais. O único nutriente presente em quantidade significativa no açúcar é o carboidrato. No fim das contas, açúcar mascavo, demerara e branco têm um efeito metabólico praticamente igual: todos elevam a glicose no sangue rapidamente e, em excesso, contribuem para problemas como obesidade, resistência à insulina, síndrome metabólica, além de cáries. O que muda é basicamente a cor — e o preço.

Cana-de-açúcar é um vegetal natural e livre de glúten A marca Caravelas descreve seu açúcar como "natural", um termo que não faz sentido nesse tipo de produto, visto que todo o açúcar tem origem natural: a cana-de-açúcar.

A Vitao escolheu a palavra "integral" para destacar no rótulo, outro termo que remete à saúde, mas não se traduz em benefícios concretos, em se tratando desse ingrediente. No site do fabricante, encontramos a informação: "aqui não tem colesterol e gorduras trans", algo que é óbvio e se aplica a qualquer açúcar.

O açúcar União tem uma versão "orgânica" que apela à sustentabilidade, embora o produto final seja equivalente aos outros açúcares.

Já a Vitalin anuncia que seu açúcar integral é também sem glúten, o que é esperado para qualquer açúcar, pois a cana não tem glúten.

Além disso, a Vitalin alega em seu site que esse produto contém fibra, algo que não é verdade. Basta verificar as tabelas de referência para ver que esse tipo de açúcar é isento de fibras. Aliás, curiosamente, a própria tabela nutricional desse referido açúcar mostra um total de zero fibras.

A Vitalin alega que seu açúcar é fonte de fibras, mas a tabela nutricional no site da marca mostra que o produto tem um total de zero fibras Reprodução do site Vitalin

Ser de origem natural não garante a segurança de um alimento, já que os produtos naturais e sintéticos podem ser compostos da mesma substância química —no caso do açúcar, a sacarose. O fator mais importante que pode afetar a segurança de um ingrediente é a dose, independentemente da sua origem. Se a sua intenção é reduzir os danos do açúcar na alimentação, não adianta trocar um tipo pelo outro. O que realmente faz diferença é diminuir o seu consumo como um todo. Açúcar é açúcar, mesmo que tenha uma cor diferente ou um nome sofisticado na embalagem.

Eu sou Sari Fontana, química industrial de alimentos e faço avaliações didáticas para ajudar você a comer de forma mais consciente (me siga no Instagram). Como você já sabe, o Guia do Supermercado não é patrocinado por nenhuma marca. Por isso temos a liberdade de criticar, mas também de elogiar os produtos que merecem um lugar no nosso carrinho de compras. Os produtos apresentados aqui são usados como exemplo ilustrativo, mas as explicações valem para alimentos similares de outras empresas. O mais importante é mostrar para você como interpretar a tabela nutricional e a lista de ingredientes dos alimentos, para fazer boas escolhas. Lembre-se sempre de conferir o rótulo dos produtos que avaliamos, pois o fabricante pode alterar a receita a qualquer momento, adicionando ou substituindo ingredientes.