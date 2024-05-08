Reprodução/ArteUOL Milkshake com whey do Burguer King é mais marketing do que nutrição Sari Fontana De uma hora pra outra, a proteína começou a tomar conta dos mais variados produtos: tem proteína no pão, proteína na panqueca, proteína no macarrão e — quem diria — já enfiaram proteína até na cerveja, uma prática que nem permitida é. E o mercado segue indo longe demais. O Burger King resolveu jogar whey por cima das suas sobremesas açucaradas, e nas propagandas diz ser uma opção "bombada" para o pós-treino —o que pode fazer muita gente acreditar que o shake virou saudável. Mas lamento informar: nenhuma dose de whey absolve ou abençoa a sua sobremesa. Consumir mais proteínas poderia ser uma coisa boa, não fosse pela extrapolação de um conceito. Esse é, de fato, um nutriente essencial que pode ficar de lado quando a dieta é baseada em alimentos ultraprocessados, que geralmente são compostos por um mix de carboidratos e gorduras. Uma ingestão proteica adequada pode contribuir para melhorar a composição corporal, manter a saúde em dia e prolongar a saciedade, o que ajuda a emagrecer. Mas, para que isso aconteça, esse conselho deve ser interpretado da forma certa: ovos, todos os tipos de carnes, peixes e laticínios são boas fontes de proteínas — não milkshakes açucarados.

Valores nutricionais das versões tradicionais dos milkshakes, sem a dose adicional de whey --que aumenta as proteínas, e também as calorias Reprodução/ArteUOL Tentamos contato com o Burger King para confirmar os ingredientes e o perfil nutricional dos shakes proteicos, mas não obtivemos resposta. É possível ter uma ideia da composição a partir das informações disponíveis no site do fabricante para as bebidas lácteas, os xaropes para shakes, os crocantes e as caldas: ingredientes como açúcar, xarope de glicose (outro nome do açúcar) e amido modificado estão por toda a parte. Os aditivos também marcam presença na forma de corantes, aromatizantes, estabilizantes e emulsificantes.

A propaganda destaca os 20 g de proteína por copo, mas 'esquece' de dizer que junto vêm 100 g de carboidratos - cinco vezes mais" Sari Fontana Química industrial de alimentos

Com os ingredientes citados, os valores da tabela nutricional não deveriam surpreender, mas vale a pena conferir. Um milkshake do Burger King pode fornecer mais de 70 gramas de açúcar adicionado numa só porção. Isso equivale a quase 18 colheres de chá de açúcar, ultrapassando a recomendação da OMS. Segundo a organização, o consumo não deveria passar de 50 gramas por dia, somando-se todas as refeições. Você pensa que está suplementando proteínas, mas está suplementando açúcar. De acordo com a divulgação, os milkshakes proteicos não se traduzem em novas receitas. São exatamente os mesmos, apenas com uma dose de whey misturada. Sabe o que acontece quando você acrescenta whey num produto como esse? Você adiciona calorias extras, e todo o restante continua lá. Assim, estima-se que um milkshake pode ultrapassar o marco de 650 calorias. Em outras palavras, o whey não cancela o exagero de açúcar, não elimina o mix de aditivos, tampouco reduz o impacto da guloseima no seu organismo, que ainda terá que lidar com tudo isso, mais o whey.

O milkshake (do Burger King ou de qualquer outra marca) é, antes de tudo, um produto de indulgência que existe para oferecer prazer, não nutrição. A adição de whey nesse contexto é apenas uma forma de atrair o consumidor que deseja o doce, mas tenta se convencer de que está fazendo uma escolha melhor. É uma estratégia de marketing que se apropria de um atalho mental: o cliente vê whey, associa imediatamente a músculos e saúde, mas recebe um copo cheio de açúcar, aditivos e calorias. Não se iluda! Se optar por um suplemento em pó como estratégia para complementar a ingestão proteica, faça isso de forma consciente. Escolha um bom whey protein e prepare o seu shake em casa, com apenas leite ou água. Lembre-se que, mesmo assim, trata-se de um suplemento que serve para eventualidades, não para substituir a comida in natura rotineiramente. Ele não deve ser usado com exagero. O whey não conserta a sua sobremesa, já o milkshake cancela qualquer objetivo que não seja o de comer por prazer — com ou sem whey —, o que deveria ser o único objetivo de quem come uma guloseima.