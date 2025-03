Reprodução/Arte UOL Macarrão com mais proteína vale a pena? Sari Fontana O mercado de alimentos proteicos vem crescendo no Brasil, e hoje vemos até opções de macarrão que destacam o teor de proteína no rótulo. Mas será que essas versões são realmente melhores do que o macarrão convencional?

Um pouco mais proteína, mas principalmente carboidratos

Reprodução/Arte UOL O Macarrão Vegan Protein, da Mosmann, é sem glúten e feito com farinha de arroz e proteína isolada de ervilha. A palavra "proteína" ganha destaque na embalagem, mas, na prática, o principal ingrediente do produto é a farinha de arroz, o que significa que os carboidratos ainda dominam a composição: são 29 g de carboidratos em 100 g de alimento cozido, praticamente a mesma quantidade de um macarrão de trigo tradicional. Na parte da frente do rótulo vemos uma bandeira informando 20% de proteína, mas isso se refere ao macarrão cru. Conforme a tabela nutricional, o alimento cozido tem 8,8% de proteínas. Embora esse valor seja maior que o do macarrão comum (8,8 g contra 3,9 g numa porção de 100 g), e a proteína de ervilha tenha qualidade superior ao glúten, em termos absolutos essa não é uma quantidade expressiva.

Reprodução/Arte UOL O Macarrão Urbano de Arroz com Feijão aposta na combinação dos dois grãos mais populares da mesa do brasileiro. A receita também é sem glúten, mas a ênfase na proteína no rótulo parece exagerada: são apenas 4,7 g de proteína para 25 g de carboidratos a cada 100 g de macarrão cozido — um ganho discreto em relação ao macarrão de trigo.

Reprodução/Arte UOL Já o Macarrão Veggie Protein, da Renata, contém glúten, pois é feito de sêmola de trigo com proteína de ervilha. Ele se assemelha aos outros no teor de carboidratos (24 g por 100 g de macarrão), mas tem a maior quantidade de proteína (10 g por 100 g). No entanto, parte dessas proteínas vem do glúten do trigo, que tem biodisponibilidade inferior à proteína da ervilha. Pelas informações do rótulo, não é possível saber o quanto de cada tipo de proteína tem no produto.

Vale a pena trocar? Se você precisa evitar o glúten, as versões sem glúten podem ser uma opção, mas se o objetivo for aumentar a ingestão de proteínas para mais saciedade e construção muscular, será necessário caprichar na receita do molho — ou nas almôndegas. Porque, para obter na refeição uma quantidade de proteína relevante só com o macarrão, a quantidade de carboidratos e calorias será muito maior.

Embora o rótulo dê ênfase à proteína, quem realmente se destaca nos nutrientes segue sendo o amido (glicose), como em qualquer massa. Sari Fontana Química industrial de alimentos