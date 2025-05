Reprodução/ Arte UOL Leite com ou sem lactose: qual a diferença? Sari Fontana Você já parou para comparar o rótulo de um leite comum com o de um leite sem lactose? Percebeu que as tabelas nutricionais muitas vezes são iguais? Algumas pessoas se surpreendem ao ver que ambos têm a mesma quantidade de açúcar. Mas como isso é possível se um é "sem lactose", o açúcar natural do leite? Entendendo a lactose A lactose é um dissacarídeo, molécula composta por dois açúcares simples: a glicose e a galactose. Pessoas com intolerância à lactose têm dificuldade em digerir essa molécula porque produzem pouca (ou nenhuma) lactase, a enzima que quebra a lactose em galactose e glicose (ou glucose).

E o leite "sem lactose"? A maioria dos leites "sem lactose" no Brasil são produzidos a partir do leite comum, com adição da lactase. Portanto, eles não têm o açúcar do leite fisicamente removido de sua composição. Ocorre que a enzima quebra a lactose em glicose e galactose — que continuam presentes no leite, só que em uma forma mais fácil de digerir para os intolerantes. Resultado: a quantidade total de açúcar no leite não muda, mas a bebida fica com um sabor mais adocicado, mesmo sem adição de açúcares.

Por que o leite sem lactose tem o sabor mais adocicado? A lactose tem um baixo poder adoçante. Quando é quebrada pela enzima lactase, dá origem a dois monossacarídeos: glicose e galactose.

Adobe Stock A glicose tem um poder adoçante maior que o da lactose. Por isso, o leite sem lactose costuma parecer mais doce, mesmo sem adição de açúcares, afinal, ele agora contém glicose livre em sua composição. Já a galactose, praticamente não contribui para a percepção de doçura. É importante destacar que não houve adição de açúcar. A quantidade total de carboidratos permanece a mesma, o que muda é a forma química do açúcar — e, consequentemente, a maneira como o nosso paladar o percebe. E os leites ultrafiltrados? Embora pouco comuns no Brasil, já existe tecnologia para a fabricação de leites ultrafiltrados, em que grande parte da lactose é de fato removida fisicamente por filtração. Ainda assim, a lactase pode ser adicionada ao final do processo para garantir a isenção completa da lactose. Esses leites costumam ter mais proteínas e menos açúcar que os convencionais.

Se você tem intolerância à lactose, o leite sem lactose será uma escolha melhor que os convencionais. Mas se o seu objetivo é reduzir o consumo de açúcar, o leite sem lactose não trará vantagens, pois não tem menos açúcar, ele apenas tem esse açúcar em outra forma.