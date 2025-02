Reprodução/Arte UOL Ketchup não é tudo igual, descubra as diferenças Sari Fontana As diferenças entre os ketchups vão além das marcas. Misturados ao tomate, que deveria ser o ingrediente principal, muitos molhos populares contêm uma série de ingredientes e aditivos que não precisariam estar lá. A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) define o ketchup como um produto feito a partir da polpa de tomates maduros, podendo conter outros ingredientes, como especiarias, condimentos, amidos e conservantes, desde que "não descaracterizem o produto". No entanto, a regulamentação não exige uma quantidade mínima de tomate, o que permite aos fabricantes definir a proporção dos ingredientes na receita.

As diferenças entre os ketchups podem ser surpreendentes. Durante a pesquisa para esta coluna, achei "molhos sabor ketchup" que contêm mais água e açúcar do que tomate — e, pior, produtos que nem levam tomate! Entre os ingredientes encontramos farinha, amido modificado, realçadores de sabor, corantes, espessantes, aromatizantes, conservantes e até creme de milho — que, embora não seja preocupante, é inusitado nesse contexto.

De acordo com a legislação, os ingredientes devem ser listados em ordem decrescente de quantidade, da maior para a menor. Ou seja, se vários ingredientes aparecem antes do tomate no rótulo, significa que ele não é o principal componente do produto.

Você pensa que está comprando um condimento à base de tomate, mas leva pra casa um mix de aditivos e ingredientes inesperados Sari Fontana Química industrial de alimentos

Embora os aditivos sejam considerados seguros para consumo, seu uso tem um propósito: aprimorar, corrigir ou intensificar o sabor dos molhos. Produtos de alta qualidade dispensam essas substâncias porque valorizam os aromas naturais do tomate condimentado.

Alto em açúcares O ketchup tem tipicamente um sabor adocicado. Apesar de existirem versões sem açúcar, a maioria dos produtos convencionais contém grandes quantidades desse ingrediente — em alguns casos, compondo até 20% da formulação. É por isso que muitos ketchups hoje trazem alertas no rótulo para "alto em açúcares" e também "alto em sódio". Para ilustrar essa situação, confira os ingredientes de quatro marcas populares encontradas no mercado:

Você pode estar se perguntando: qual o problema de consumir esses molhos de vez em quando? De fato, mesmo os alimentos mais questionáveis não serão nocivos se ingeridos em pequenas quantidades. Mas, no caso do ketchup, nem todo mundo modera. Além disso, a maioria das pessoas já come outros ultraprocessados no dia a dia. A combinação de vários aditivos em um único produto, assim como a soma dos aditivos de todos os alimentos que consumimos pode ter efeitos imprevisíveis, pois eles não foram estudados em conjunto. Seguindo o princípio da precaução, quanto menos, melhor. O açúcar também está escondido onde menos esperamos, e no fim do dia pode resultar num exagero, prejudicando os objetivos de saúde. Além disso, ingredientes como açúcar, amido e farinhas diluem o tomate e acrescentam carboidratos desnecessários, resultando em um produto de qualidade inferior. O melhor ketchup é aquele que tem tomate como ingrediente principal e o mínimo de aditivos. Se, assim como eu, você prefere guardar sua cota de açúcar para a sobremesa em vez de consumi-la no ketchup, confira estas opções sem açúcar e com baixo teor de carboidrato (apenas 1g por colher de sopa).

O produto da marca Legurmê destaca-se por usar tomates orgânicos como ingrediente principal, sendo adoçado apenas com estévia, e dispensando o excesso de aditivos. O Linea e o Hemmer contêm mais aditivos, porém não levam açúcar nem amido, e podem ser considerados baixos em carboidratos. Esses ketchups zero são melhores alternativas para os diabéticos. Infelizmente, muitos restaurantes recheiam suas embalagens de ketchup com versões mais baratas e de qualidade duvidosa. Da próxima vez que estiver em uma lanchonete, confira os ingredientes dos sachês — a surpresa pode não ser das melhores. Quando for às compras, se o preço não for seu principal critério, agora você já sabe como escolher.

Eu sou Sari Fontana, química industrial de alimentos e faço avaliações didáticas para ajudar você a comer de forma mais consciente (me siga no Instagram). Como você já sabe, o Guia do Supermercado não é patrocinado por nenhuma marca. Por isso temos a liberdade de criticar, mas também de elogiar os produtos que merecem um lugar no nosso carrinho de compras. Os produtos apresentados aqui são usados como exemplo ilustrativo, mas as explicações valem para alimentos similares de outras empresas. O mais importante é mostrar para você como interpretar a tabela nutricional e a lista de ingredientes dos alimentos, para fazer boas escolhas. Lembre-se sempre de conferir o rótulo dos produtos que avaliamos, pois o fabricante pode alterar a receita a qualquer momento, adicionando ou substituindo ingredientes.