Reprodução/Arte UOL Como escolher iogurte zero açúcar: veja 3 opções Sari Fontana Se você está controlando as calorias para perder peso, faz uma dieta low carb ou deseja reduzir o impacto glicêmico dos alimentos, talvez prefira os iogurtes "zero". Mas fique atento: essa palavra nos rótulos nem sempre indica zero açúcar. Também pode sinalizar a ausência de gordura ou até mesmo de lactose. Isso significa que, dependendo do objetivo, o produto pode ter zero vantagem para você. Para entender exatamente o que foi zerado no iogurte é fundamental ler o rótulo com atenção. Na hora de escolher, não basta olhar a parte da frente da embalagem, é preciso considerar a lista de ingredientes, a tabela nutricional e algo que pouca gente observa: o tamanho da porção. Afinal, a quantidade que você consome tem um impacto direto no total de calorias e nutrientes.

Publicidade

Zero açúcar adicionado não significa sem açúcar Quem tem diabetes deve ficar atento à quantidade de carboidratos nesses iogurtes, não apenas à ausência de açúcar adicionado. O leite naturalmente contém açúcar na forma de lactose e, mesmo que um iogurte seja sem lactose, isso não significa que esse açúcar foi removido. Geralmente, a lactose é apenas quebrada em açúcares menores pela enzima lactase, que facilita a digestão para os intolerantes. A quantidade total de açúcar segue a mesma. Para facilitar o entendimento, selecionei 3 iogurtes de morango zero açúcar que vou avaliar a seguir e comparar com um iogurte grego convencional.

Iogurte Itambé Grego convencional Reprodução/Arte UOL

Um pote de 100 g de um iogurte convencional de morango tem cerca de 16 g de carboidratos e 132 calorias, como vemos no Itambé Grego. Isso equivale a mais de 3 colheres de chá de açúcar por unidade. Além de açúcar adicionado, esse produto contém amido modificado e maltodextrina que também são carboidratos. Ninguém precisa desse tanto de açúcar em um iogurte!

Publicidade

Iogurtes zeros: os ingredientes variam, o tamanho da embalagem também

Itambé Zero Reprodução/Arte UOL

Substitui o açúcar por ciclamato de sódio e aspartame, dois adoçantes não calóricos e de alta intensidade, que não impactam a glicemia. O resultado é um iogurte com 4,8 g de carboidratos e 34 calorias por 100 g. Mas como cada pote da bandeja tem 90 g, a unidade contém 4,3 g de carboidratos e 30 calorias. Isso é uma redução significativa na comparação com o convencional da mesma marca.

Pense Zero Batavo Reprodução/Arte UOL

Outro iogurte de morango que segue o mesmo conceito, substituindo o açúcar por esses adoçantes. Porém, a embalagem de 170 g torna a porção três vezes mais calórica e com o dobro de carboidratos do que o concorrente Itambé Zero: são 102 calorias e 9,9 g de carboidratos por unidade. Agora, se você encontrar a embalagem de 100 g, que é bem menor, verá que tem apenas 6 g de carboidratos e 60 calorias.

Publicidade

Lacfree Verde Campo Reprodução/Arte UOL

Também não leva açúcar, e traz algumas vantagens importantes. Sem conservantes e adoçado apenas com estévia, ele combina um bom tamanho de porção (140 g) com poucas calorias e carboidratos. É um meio-termo interessante entre os produtos que comparei: são 8,4 g de carboidratos e 54 calorias por unidade.

Os iogurtes zero açúcar são uma alternativa interessante para quem precisa ou deseja reduzir o consumo desse nutriente, sem abrir mão das versões saborizadas. Mas atenção:

Se você olhar apenas o rótulo frontal, com a palavra ZERO escrita em letras grandes, pode estar levando um produto com zero lactose, por exemplo, e um monte de açúcar; não é esse zero que você quer! Sari Fontana Química industrial de alimentos

Publicidade

Considere também o tamanho da porção. De nada adianta escolher um sem açúcar e exagerar na quantidade. Embora os potes menores pareçam vantajosos, eles podem não ser o suficiente para saciar, levando você a comer mais depois. Além disso, é importante notar que alguns iogurtes com caldas ou pedaços de morango têm mais açúcar do que fruta. Na prática, são mais parecidos com uma sobremesa. Para diabéticos, mesmo sem açúcar adicionado, os iogurtes zero ainda contêm alguns açúcares naturais do leite, que permanecem no produto após a fermentação. Por isso, mais importante do que olhar apenas o valor de açúcares adicionados é verificar o total de carboidratos na tabela nutricional, que será mais útil para estimar o impacto glicêmico desses alimentos.