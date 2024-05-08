O termo "grego" virou sinônimo de cremosidade nos iogurtes com textura mais densa. Muitas pessoas acreditam que ele é mais saudável do que outros iogurtes, talvez pela lembrança da dieta mediterrânea, evocada pela palavra "grego". Mas será que a fama se justifica e vale para todos os produtos desse tipo? O que é um iogurte grego? Originalmente, esse é um tipo de iogurte natural que passa por um processo no qual parte do soro do leite é removida após a fermentação. Isso concentra nutrientes como proteínas e gorduras, e dá origem a uma textura mais densa --sem necessidade de espessantes.



A explicação para a fama de saudável está aí: é um alimento com maior densidade nutricional do que outros iogurtes mais diluídos. Mas entre a versão original e os produtos que encontramos hoje nos supermercados pode haver grande diferença. No Brasil não há uma regulamentação oficial para o termo "grego", assim, fica a critério do fabricante definir quando batizar seu iogurte com esse nome. Em se tratando de composição, basta olhar os rótulos para encontrar agentes de textura como amido, gelatina, creme de leite e aditivos, que têm o objetivo de deixar o iogurte mais denso, ou ainda aromatizar e estabilizar a mistura. E, na maioria das versões, há também adição de açúcar.