|Segunda-feira, 11/08/2025
Reprodução/ Arte UOL
Iogurte grego é mais saudável? No Brasil, nem sempre
O termo "grego" virou sinônimo de cremosidade nos iogurtes com textura mais densa. Muitas pessoas acreditam que ele é mais saudável do que outros iogurtes, talvez pela lembrança da dieta mediterrânea, evocada pela palavra "grego". Mas será que a fama se justifica e vale para todos os produtos desse tipo?
O que é um iogurte grego?
Originalmente, esse é um tipo de iogurte natural que passa por um processo no qual parte do soro do leite é removida após a fermentação. Isso concentra nutrientes como proteínas e gorduras, e dá origem a uma textura mais densa --sem necessidade de espessantes.
A explicação para a fama de saudável está aí: é um alimento com maior densidade nutricional do que outros iogurtes mais diluídos. Mas entre a versão original e os produtos que encontramos hoje nos supermercados pode haver grande diferença.
No Brasil não há uma regulamentação oficial para o termo "grego", assim, fica a critério do fabricante definir quando batizar seu iogurte com esse nome.
Em se tratando de composição, basta olhar os rótulos para encontrar agentes de textura como amido, gelatina, creme de leite e aditivos, que têm o objetivo de deixar o iogurte mais denso, ou ainda aromatizar e estabilizar a mistura. E, na maioria das versões, há também adição de açúcar.
Existem vários tipos de iogurtes gregos no mercado, com ingredientes e perfil nutricional que mudam bastante de marca para marca, mas mesmo produtos do mesmo fabricante podem ser diferentes. A Vigor é uma marca popular que pode servir de exemplo para essa avaliação.
Reprodução/ Arte UOL
Chama a atenção que até mesmo o "tradicional" tem adição de açúcar líquido, uma resposta da indústria ao paladar do brasileiro, que prefere iogurtes adoçados. Na versão "frutas vermelhas" a calda acrescenta ainda mais açúcar, chegando a 15 g por potinho — além de uma série de aditivos que aproximam esses produtos de outros iogurtes "não gregos" disponíveis no mercado. Ou seja, o fato de ser denominado grego não torna o produto mais nutritivo.
Um bom iogurte (grego ou não) precisa de apenas dois ingredientes: leite e fermento lácteo"
Sari Fontana
Química industrial de alimentos
A boa notícia que é existem alguns iogurtes gregos vendidos no Brasil que mantêm uma composição mais próxima da original.
É o caso do Delicare Grego e do Yorgus Grego, ambos feitos com leite e fermento lácteo, sem aditivos desnecessários e sem açúcar. O Yorgus, por ser desnatado, contém a menor quantidade de calorias por porção e destaca-se pelo maior teor de proteínas.
Reprodução/Arte UOL
"Iogurte grego" no Brasil é um nome comercial, não uma garantia de qualidade. Alguns produtos realmente podem ser aliados da sua saúde, especialmente os naturais, sem adição de açúcar ou ingredientes desnecessários. Mas outros se aproximam mais de uma sobremesa. Por isso, não se deixe levar só pelo nome. Seja qual for a marca ou o tipo, o melhor critério continua sendo a leitura crítica do rótulo. Lembre-se! Um bom iogurte — grego ou não — precisa de apenas dois ingredientes: leite e fermento lácteo.
Eu sou Sari Fontana, química industrial de alimentos e faço avaliações didáticas para ajudar você a comer de forma mais consciente (me siga no Instagram).
Como você já sabe, o Guia do Supermercado não é patrocinado por nenhuma marca. Por isso temos a liberdade de criticar, mas também de elogiar os produtos que merecem um lugar no nosso carrinho de compras.
Os produtos apresentados aqui são usados como exemplo ilustrativo, mas as explicações valem para alimentos similares de outras empresas. O mais importante é mostrar para você como interpretar a tabela nutricional e a lista de ingredientes dos alimentos, para fazer boas escolhas.
Lembre-se sempre de conferir o rótulo dos produtos que avaliamos, pois o fabricante pode alterar a receita a qualquer momento, adicionando ou substituindo ingredientes.