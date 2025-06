Reprodução/Arte UOL Hambúrguer, ketchup e mostarda: como escolher os melhores para seu lanche Sari Fontana Se você não abre mão de um bom hambúrguer com ketchup e mostarda, mas evita as cadeias de fast-food e não tem tempo ou paciência para preparar tudo do zero, saiba que é possível montar essa refeição com praticidade, usando industrializados escolhidos com atenção. O segredo está em prestar atenção aos rótulos. Já avaliei cada um desses itens no Guia do Supermercado, e na edição de hoje vou trazer os pontos mais importantes para montar o seu hambúrguer.

Hambúrguer pronto: basta carne e temperos As versões resfriadas ou congeladas vendidas nos supermercados variam bastante. Algumas contêm apenas carne, sal e temperos. Outras trazem uma lista extensa de ingredientes desnecessários.

Estes 6 hambúrgueres são boa escolha, pois são feitos com poucos ingredientes Reprodução Evite - A proteína de soja e a fibra de colágeno são comumente utilizados para substituir parcialmente a carne, complementando o teor de proteínas e reduzindo os custos. - A maltodextrina é um carboidrato que atua como espessante, enquanto o açúcar serve para realçar o sabor. Ambos são dispensáveis, em se tratando de um hambúrguer. Se o produto tiver uma lista enorme de aditivos, é melhor evitar. Prefira - Se você prioriza alimentos em sua forma mais natural e está disposto a pagar um pouco mais, opte por hambúrgueres feitos com 100% carne ou com apenas carne e temperos. Veja aqui 6 hambúrgueres industrializados que você pode comer sem medo. Leia mais

Ketchup não é tudo igual Embora o tomate seja um ingrediente naturalmente doce, a maioria dos ketchups populares contém açúcar adicionado — alguns em grande quantidade. Misturados ao tomate, que deveria ser o ingrediente principal, muitos molhos contêm uma série de ingredientes e aditivos que não precisariam estar lá. E, pior! Alguns nem contêm tomate. Veja aqui a diferença entre ketchups. A boa notícia: há opções sem adição de açúcar no mercado. Mas é preciso conferir o rótulo.

Leia o rótulo e prefira ketchups que têm tomate como ingrediente principal e o mínimo de aditivos Reprodução

Evite - Se vários ingredientes aparecem antes do tomate na lista, é sinal de que ele não é o principal componente. Melhor evitar. Prefira - O melhor ketchup é aquele que tem tomate como ingrediente principal e o mínimo de aditivos. - Se você prefere guardar sua cota de açúcar para a sobremesa em vez de consumi-la no ketchup, escolha opções sem açúcar e com baixo teor de carboidrato (apenas 1 g por colher de sopa).

Mostarda: até as do mesmo fabricante podem variar bastante A mostarda é um produto tradicional que realça uma variedade de pratos há milhares de anos. Mas muita coisa mudou da receita original, feita apenas com vinagre e sementes da mostardeira, para o condimento que você encontra nos mercados hoje. As diferenças entre os molhos nem sempre estão relacionadas aos fabricantes, por isso é importante conferir sempre o rótulo.

Mostardas de um mesmo fabricante, mas de diferentes marcas e com lista de ingredientes bem diferentes Reprodução/Arte UOL

Evite - Além dos aditivos, açúcar e amido são indesejáveis porque indicam qualidade inferior ao diluir a mostarda, adicionando carboidratos desnecessários. Prefira - Seja qual for a marca, o melhor molho é aquele que contém apenas mostarda, água, vinagre e temperos. Nem todo alimento industrializado é ruim, nem todo ingrediente que você desconhece é nocivo. Mas é preciso treinar o olhar para fazer as melhores escolhas. Seguindo essas dicas, é possível garantir praticidade na sua refeição, sem abrir mão do sabor. Tudo começa com a leitura atenta dos rótulos.

Eu sou Sari Fontana, química industrial de alimentos e faço avaliações didáticas para ajudar você a comer de forma mais consciente (me siga no Instagram). Como você já sabe, o Guia do Supermercado não é patrocinado por nenhuma marca. Por isso temos a liberdade de criticar, mas também de elogiar os produtos que merecem um lugar no nosso carrinho de compras. Os produtos apresentados aqui são usados como exemplo ilustrativo, mas as explicações valem para alimentos similares de outras empresas. O mais importante é mostrar para você como interpretar a tabela nutricional e a lista de ingredientes dos alimentos, para fazer boas escolhas. Lembre-se sempre de conferir o rótulo dos produtos que avaliamos, pois o fabricante pode alterar a receita a qualquer momento, adicionando ou substituindo ingredientes.