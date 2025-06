Um pé de moleque tradicional tem como o principal ingrediente o açúcar ou xarope de glicose (outro tipo de açúcar) e contém mais de 60% de carboidratos. Já as versões sem açúcar da Airon e Banana Brasil têm cerca de 42% desse nutriente. A diferença é que nas versões zero apenas uma pequena fração desse total de carboidratos é açúcar, pois a grande maioria vem do isomalte — um ingrediente que contabiliza como carboidrato, mas não é digerido da mesma forma que o açúcar, oferecendo a vantagem de conferir estrutura ao doce, sem os prejuízos do açúcar. Embora a redução de calorias não seja muito grande nesses produtos zero, o impacto glicêmico (elevação do açúcar no sangue) será menor que o do convencional. Isso é especialmente relevante para os diabéticos. Você sabia? O isomalte contabiliza como carboidrato, mas não é digerido da mesma forma que outros carboidratos, por isso tem baixo impacto glicêmico e metade das calorias do açúcar. Ele também adoça menos, por isso costuma vir acompanhado por outros adoçantes mais intensos nas receitas dos produtos. No caso dos pés de moleque que ilustram esta coluna, a combinação é com estévia: um adoçante de alta potência, que é natural e seguro.