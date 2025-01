O gráfico da esquerda mostra estabilidade após o consumo de um whey verdadeiro. O da direita é o registro do que ocorreu nos testes com o produto suspeito: o primeiro deles foi misturando o pó com leite, e resultou em 172 mg/dl — um valor bem alto.

Assim que a glicemia baixou, realizamos outro teste, dessa vez consumindo o pó diluído apenas em água. Em poucos minutos o valor chegou a 190! A seta apontando para cima mostra que a glicemia está subindo rapidamente. Esse resultado ainda maior sugere que o leite usado no primeiro teste minimizou levemente o impacto pois, apesar de conter um pouco de açúcar na forma de lactose, a proteína e a gordura retardam o esvaziamento do estômago.

190 mg/dl é um valor compatível com amido puro, não com proteína em pó.

Além da medida do impacto glicêmico, fiquei curiosa para saber o que ocorreria em um teste qualitativo com solução de iodo, comparando o produto suspeito com um whey protein autêntico. Embora esse teste caseiro não seja um método padronizado, pois não conta com os controles de um laboratório, é sabido que o iodo reage com amido, resultando em uma coloração azul-escura intensa. E, pela lista de ingredientes declarada no rótulo, o beef protein não deveria ter amido.

No experimento, diluí cada um dos pós em copos com água: um contendo whey protein verdadeiro e o outro com o pó suspeito. Os testes foram realizados simultaneamente, utilizando a mesma quantidade de pó e água, na mesma temperatura.