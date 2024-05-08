Reprodução/Arte UOL Parecem iguais, mas não são: laticínios similares têm qualidade diferente Sari Fontana Ao fazer compras no supermercado, você já deve ter notado que alguns produtos aparecem lado a lado nas prateleiras com embalagens muito semelhantes — e preços bem diferentes. Isso pode ocorrer em diversas categorias, mas é uma prática frequente nos derivados do leite, como leite condensado, leite em pó, iogurte e creme de leite. O detalhe é que, muitas vezes, as versões mais baratas não são o mesmo alimento. Produtos como "misturas" ou "compostos" existem por questões econômicas: eles são opções que tornam o alimento acessível a quem prioriza preço baixo. Para que isso seja possível, parte dos ingredientes originais da receita é substituída por outros mais baratos, como veremos nos exemplos a seguir. Em muitos casos, isso é uma prática regulamentada, ou seja, existem regras que determinam o que pode ou não ser usado em cada tipo de produto. No entanto, o resultado é um alimento com qualidade nutricional e características diferentes do original.

A principal diferença entre eles está na composição e nos tipos de ingredientes permitidos. Enquanto o leite em pó é feito a partir de leite desidratado (integral, desnatado ou semidesnatado), o composto lácteo é uma categoria mais abrangente. Ele pode ter adição de diversos ingredientes não lácteos, como açúcares, amidos, óleos vegetais, aromatizantes, entre outros. A maltodextrina é um carboidrato de sabor neutro e de baixo custo, que substitui parcialmente o leite nos compostos. Composto lácteo é mais barato porque contém menos leite O rótulo do composto lácteo deve obrigatoriamente trazer a expressão "COMPOSTO LÁCTEO NÃO É LEITE EM PÓ" ou "ESTE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ".

O leite condensado é o leite que foi aquecido e teve parte da água removida nesse processo. No Brasil, costuma ser adoçado com açúcar de cana, sendo a base para uma infinidade de sobremesas. As marcas populares de leite condensado contêm como ingredientes leite e açúcares, enquanto as misturas lácteas condensadas podem substituir parcialmente o leite por soro de leite em sua composição (soro é um subproduto da fabricação de queijos, mais barato do que o leite). Essas misturas podem conter gordura vegetal, além de ingredientes como amido e aditivos, que são usados para compensar as funções da parte do leite que foi substituída na receita. Quanto menos leite tiver, mais barata será a mistura

O creme de leite fresco, vendido em garrafas, contém apenas o creme como ingrediente, que é a parte gordurosa do leite. Já as versões enlatadas costumam adicionar pelo menos um estabilizante ao creme. Os que vêm em caixinha são homogeneizados, e contêm mais aditivos. Há ainda as misturas de leite, os produtos mais econômicos, que podem incluir ingredientes como gordura vegetal, soro de leite e uma série de aditivos, como espessantes, estabilizantes, amido e aromatizantes. Quanto menos creme de leite tiver, mais barata será a mistura

O iogurte é o alimento feito a partir da fermentação do leite por culturas específicas. Ele pode conter ingredientes opcionais como frutas, amidos, açúcares e aromatizantes, desde que não receba adição de gordura e/ou proteínas de origem não láctea. Já a bebida láctea é uma categoria mais flexível que o iogurte, permitindo tratamento térmico após fermentação e uma maior variedade de ingredientes não lácteos. Embora algumas bebidas lácteas possam ser fermentadas, isso não é um requisito.

De modo geral, as bebidas lácteas costumam ter mais aditivos que os iogurtes, mas isso também não é uma regra. Os rótulos devem indicar claramente "BEBIDA LÁCTEA NÃO É LEITE" ou "BEBIDA LÁCTEA NÃO É IOGURTE". Seja iogurte, seja bebida láctea, se o produto for saborizado, redobre a atenção à lista de ingredientes, pois eles podem ter grande quantidade de açúcar adicionado. 9 iogurtes que são boa escolha no supermercado

Como identificar esses produtos Mesmo quando os rótulos estão em conformidade com a legislação, o consumidor pode se confundir, porque as embalagens e até os nomes fantasia são muito semelhantes. Além disso, nem todos sabem que os produtos similares podem impactar a performance culinária, quando são usados como ingredientes. Creme de leite e leite condensado "de verdade" contêm mais proteínas e gorduras do leite, que são responsáveis pela cremosidade, pela textura firme e pela estabilidade ao cozinhar ou bater. Já as versões com soro de leite, amido ou gordura vegetal podem talhar mais facilmente, não atingir o ponto esperado ou alterar o sabor e a textura dos alimentos, comprometendo a qualidade das receitas. Espere algum ajuste na quantidade ou no modo de preparo, quando utilizar uma versão similar. A chave para identificar esses produtos está na denominação de venda, um item obrigatório, que deve constar no painel principal do rótulo de forma destacada e legível, informando o nome oficial do produto. É ela que indica se você está levando o alimento tradicional ou uma versão "similar". Palavras como "mistura", "composto", "preparado" e "produto lácteo" dão pistas de que o alimento teve alguma substituição nos seus ingredientes originais. Se o preço não for o seu principal critério de escolha, preste atenção nesse detalhe, que pode parecer pequeno, mas faz toda a diferença no que vai para a sua mesa.

