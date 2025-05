Outro produto que dá destaque para as proteínas no rótulo é o pão preto zero da marca Amalfi. Quando olhamos a lista de ingredientes, vemos que a fonte de proteínas é o glúten, e que a quantidade total desse nutriente é de apenas 4.4g por porção. Tem ainda o caso da "cerveja proteica", que já apareceu aqui no Guia do Supermercado. Usar o argumento da proteína para vender álcool não tem cabimento. Como se isso não bastasse, os tipos de proteínas presentes na bebida são de baixa qualidade: uma mistura de glúten com o aminoácido glutamina, que nem mesmo proteína é. As proteínas não são todas iguais. Enquanto o glúten é uma proteína incompleta e de baixa biodisponibilidade, a glutamina é apenas um aminoácido não essencial que o próprio corpo produz. Ou seja, do ponto de vista prático, ambos são pouco úteis para a saúde. Ao invés de se deixar levar pelas propagandas na parte da frente das embalagens, procure pela lista de ingredientes e confira quais as fontes de proteínas do alimento. Se o seu objetivo for garantir um aporte proteico que permita ao corpo obter suficiência de todos os aminoácidos a fim de otimizar a síntese proteica e a preservação e construção de massa magra, proteínas como colágeno e glúten não serão úteis. Embora alguns industrializados proteicos sejam úteis para consumo eventual, não devem substituir os alimentos naturais com frequência. As melhores fontes de proteína na dieta são as contidas nos alimentos in natura, como carnes, peixes, frango, leite e derivados, ovos, ou leguminosas, como a soja.