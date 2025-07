Ao avaliar os rótulos de algumas marcas populares vendidas no Brasil, vemos que o principal ingrediente desses produtos é o açúcar. Sabemos disso porque a lista de ingredientes segue uma ordem: vem primeiro o que tem mais. Nos produtos da Lacta e da Hersheys, a manteiga de cacau ocupa o segundo lugar, enquanto no Garoto e no Galak (ambos da Nestlé) o leite é o segundo ingrediente, e a manteiga fica na terceira posição. No entanto, as pequenas mudanças na ordem dos ingredientes nos diferentes produtos não se traduzem em variações importantes nas tabelas nutricionais. Todos têm cerca de 60% de carboidratos e 30% de gorduras. As proteínas, que vêm do leite, estão presentes em pequena quantidade, já as fibras são ausentes. Se comparados com as versões "ao leite", os chocolates brancos têm um pouco mais de carboidratos e gorduras, mas dependendo da marca, os valores dos macronutrientes e das calorias podem ser equivalentes. O leite está presente nos chocolates brancos, contribuindo com cor, sabor e textura. Mas, uma forma encontrada pela indústria para reduzir custos é substitui-lo parcialmente o leite pelo permeado do soro de leite: um subproduto barato da produção de whey protein que é rico em lactose, minerais e pequenas quantidades de outros sólidos do leite. Seguindo a mesma lógica, a gordura vegetal pode substituir parcialmente a manteiga de cacau, contribuindo para baratear as receitas. Mas o uso desses substitutos não se restringe aos chocolates brancos. Observe as listas de ingredientes das versões ao leite das marcas populares (como no infográfico apresentado anteriormente) e você os encontrará. Já em produtos de qualidade superior, como os que contêm alto teor de cacau, esses ingredientes não são usados, o que ajuda a explicar sua superioridade em sabor e também no preço.