Reprodução/Arte UOL Cerveja zero, ultra e sem glúten: você sabe a diferença? Se você gosta de cerveja, mas tem alguma restrição alimentar ou deseja reduzir os danos à saúde, já deve ter notado que existem cada vez mais opções para diferentes necessidades dietéticas e preferências. Nos rótulos, termos como "zero", "ultra" e "sem glúten" indicam que essas bebidas são diferentes das convencionais. Mas você sabe o que essas palavras significam na prática? Para acertar na escolha, é importante entender o que elas, de fato, representam. Publicidade Reprodução/Arte UOL Cerveja zero álcool A cerveja sem álcool é uma opção para quem quer manter o ritual de consumo da bebida, mas não pode ou não quer ingerir álcool. Esse público inclui gestantes, lactantes, pessoas com restrições médicas, motoristas, trabalhadores em atividade, religiosos abstêmios e até quem deseja confraternizar em eventos corporativos sem o risco de ter seu desempenho prejudicado. Essas bebidas também podem interessar a quem está controlando as calorias porque costumam ser menos calóricas - o álcool fornece 7 calorias por grama, sendo uma das principais fontes de calorias nas cervejas convencionais. Mas atenção: não confunda cerveja zero álcool com cerveja zero carboidrato ou zero calorias. Embora nas zero tenham seu valor calórico reduzido, cada garrafa ainda contém cerca de 70 calorias. Já o teor de carboidratos pode ultrapassar o das tradicionais. Por exemplo, uma Heineken 0% tem 16 g de carboidratos por garrafa versus 10,6 g na versão comum da mesma marca. Cerveja sem glúten Assim como as cervejas zero álcool, as sem glúten atendem a uma necessidade dietética específica, a de pessoas com doença celíaca e intolerantes. O glúten é uma proteína encontrada em alguns cereais, como o trigo, o centeio e a cevada. Embora a maioria das pessoas o tolere bem, indivíduos com intolerância precisam evitá-lo, pois ele pode causar desde sintomas gastrointestinais como inchaço, diarreia e dor abdominal até problemas mais graves a longo prazo. Em celíacos, o tratamento inclui evitar total e permanentemente o glúten, mesmo em quantidades mínimas como em contaminações cruzadas, o que requer uma vigilância alimentar rigorosa. Mas isso não quer dizer que todos devam eliminar a substância. Para quem não tem essas condições, não há perigo. Ainda assim, a associação entre o termo "sem glúten" e saúde cresceu tanto que hoje esses produtos compartilham as prateleiras com alimentos orgânicos e naturais. Isso leva alguns consumidores a acreditar que eles podem ser consumidos sem moderação, o que é uma armadilha. Afinal, o foco deveria ser na qualidade e na composição geral da dieta, e não apenas na ausência de certos componentes. Não conter glúten não significa que a cerveja terá menos calorias nem menos álcool ou menos carboidratos que as demais. A ausência de glúten é uma variável independente, que não se traduz em outros benefícios nutricionais para quem não tem intolerância. Cerveja Ultra O termo "ultra" foi criado pelas marcas de cervejas e consagrado pelo uso comercial. Bebidas como a Amstel Ultra e a Michelob Ultra costumam ter menos calorias que as convencionais porque têm menos álcool e menos carboidratos. Porém, essas cervejas parecem dividir opiniões, sendo criticadas como "aguadas", "sem gosto" ou "sem graça" por alguns consumidores. Essas percepções são, naturalmente, preferências pessoais relacionadas ao perfil de sabor, que agrada quem procura opções mais leves, mas pode decepcionar quem gosta de mais intensidade. Publicidade Quando o assunto é bebida alcoólica, moderação é chave. Optar pelas que têm o mínimo de carboidratos, menos calorias e menos álcool é uma estratégia de redução de danos, desde que isso não seja compensado por um consumo excessivo. Ao beber álcool, intercale cada dose com um copo de água. Isso ajuda a controlar a quantidade total de bebida e também reduz a ressaca. Se quiser saber mais sobre cervejas low carb, confira aqui. Compartilhar essa edição