Segunda-feira, 14/07/2025 Reprodução/Arte UOL Café com leite solúvel pode ter mais açúcar do que café Tomar café com leite quentinho ao acordar é um hábito comum de muitos brasileiros. Em uma pesquisa com mais de 4 mil pessoas divulgada em 2023 pela Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café), feita com mais de 4 mil pessoas e divulgada em 2023, 55% dos entrevistados declararam consumir a bebida com açúcar. Para facilitar, há quem prefira a praticidade de comprar os pós prontos dessa mistura, que requerem apenas a adição de água quente no preparo. Na pesquisa que realizei para esta edição, encontrei misturas para o preparo de café com leite das marcas 3 Corações, São Braz, Nescafé e Melitta. Todas elas têm algo em comum: o açúcar aparece entre os principais ingredientes. Publicidade Reprodução/Arte UOL Os primeiros ingredientes da lista são aqueles que estão em maior quantidade na receita. É assim que identificamos que esses cafés com leite solúveis têm mais açúcar do que café e até mesmo mais do que leite, em alguns casos. São mais de 10% de açúcar por xícara. No caso dos produtos da São Braz e da Nescafé, mesmo com o leite em pó no topo da lista, o açúcar ocupa a segunda posição entre os ingredientes, e a quantidade total na bebida continua alta, com valores próximos às demais opções. Existem ainda formulações com maltodextrina, um ingrediente que não é classificado como açúcar pela legislação, mas que se transforma rapidamente em glicose durante a digestão. Apesar de seu alto impacto glicêmico, esse carboidrato é permitido até mesmo em alimentos etiquetados "sem açúcar". Como não tem gosto e apresenta-se como um pó branco, é amplamente usado como agente de corpo para aumentar o volume das receitas. Ou seja, não oferece vantagens sensoriais nem nutricionais —e não precisaria fazer parte de um café com leite. Rótulos que poucos leem (e muitos ignoram) Algumas marcas deixam claro que o produto contém açúcar, mencionando o ingrediente na parte da frente das embalagens ou a frase "já vem adoçado". Mas será que o consumidor presta atenção nisso? Ou será que muitos pensam que se trata apenas de café com leite em pó? A metade do pote pode ser açúcar Avaliando os rótulos com atenção, notamos que cada porção de 20 g (duas colheres de sopa, em média) contém ao menos 10 g de açúcares totais. Isso significa que a metade do produto é açúcar —ainda que parte dele seja a lactose, que vem do leite. O açúcar, além de adoçar, é um ingrediente barato, que serve para substituir parcialmente os componentes mais nobres, como o leite. E todos sabemos que não é saudável se consumido em excesso. Reprodução/Arte UOL Publicidade E vale lembrar: o valor na tabela refere-se a apenas 100 ml da bebida pronta. Mas muita gente prepara canecas de 200 a 300 ml e costuma repetir o consumo ao longo do dia. No fim, pode-se consumir facilmente de 20 g a 30 g de açúcar diariamente só nesse tipo de bebida, sem perceber. Essa quantidade ultrapassa a metade da recomendação da OMS para a ingestão diária de açúcar, que é de cerca de 50 g. Se você está tentando controlar o consumo de açúcar, fique atento aos rótulos, pois esse tipo de produto pode comprometer seus esforços. Aqui vão algumas dicas práticas: Dê preferência ao café coado com um pouco de leite puro, assim você controla as proporções de leite e de café conforme o seu paladar --e até de açúcar ou adoçante, se fizer questão de adicionar.

Se quiser praticidade, prepare sua mistura de leite em pó com café solúvel, evitando o açúcar adicionado. Estévia 100% é uma boa alternativa para substituir o açúcar.

Leia sempre a lista de ingredientes: se açúcar ou maltodextrina aparecerem entre os primeiros, pense duas vezes antes de comprar. * Informações nutricionais obtidas pelo SAC do fabricante Nescafé, pesquisas de rótulos no supermercado (São Braz e 3 Corações). Como o site do fabricante Melitta não contém as informações desse produto, e o SAC respondeu: "no momento não encontramos essas informações", utilizamos os dados disponíveis em uma loja online. Identificamos divergência entre a lista de ingredientes do Nescafé contida no site e no produto encontrado no supermercado, e seguimos a orientação do SAC da marca, considerando as informações do rótulo: "eventualmente podemos modificar as informações que constam na embalagem ou a composição dos produtos que fabricamos. Por isso, ao adquirir qualquer produto, verifique com atenção o rótulo do produto, os ingredientes, bem como, os alergênicos presentes na composição."