Reprodução/Arte UOL Biscoito sem glúten e sem lactose não é mais saudável para o lanche do seu filho Sari Fontana Eliminar o glúten e a lactose virou moda entre aqueles que querem emagrecer ou melhorar a saúde. Mas não existe uma conexão direta entre retirar essas substâncias da dieta e atingir esses objetivos. Não ter glúten e lactose não torna um alimento automaticamente saudável. O rótulo do biscoito Panda Kids, por exemplo, ressalta os atributos "sem glúten", "sem lactose" e "sem proteínas do leite". Segundo o fabricante, isso o torna "ideal para levar na lancheira". Será?

Quando comparamos a lista de ingredientes do Panda Kids com a de um biscoito convencional infantil, aqui representado pelo Passatempo, vemos que ambos são uma mistura de farinhas amiláceas com açúcar e gordura, e também aditivos. A principal diferença é que o Panda não tem os alergênicos, algo que deveria ser relevante apenas para quem não pode consumir glúten, como os celíacos, para os intolerantes à lactose ou para os alérgicos à proteína do leite de vaca (APLV). Embora algumas pessoas sem intolerâncias reportem benefícios ao removerem esses componentes da rotina, esses efeitos só acontecem se os alimentos excluídos forem substituídos por outros nutricionalmente superiores —trocar um biscoito por uma fruta, por exemplo, não por outro biscoito similar. Ou seja, nesse caso, as melhoras percebidas não ocorrem pela ausência de glúten ou lactose, mas pelo conjunto das mudanças implementadas. Quem não tem essas restrições não se beneficia ao trocar farinha de trigo por amido de milho ou farinha de arroz, já que elas são parecidas, do ponto de vista nutricional: feitas de cereais refinados e ricas em carboidratos. Da mesma forma, não faz sentido retirar o leite de vaca da dieta de quem o tolera.

Acreditar que esses produtos podem ser consumidos sem moderação é uma armadilha, pois desvia o foco do que realmente importa: a qualidade da composição e o valor nutricional dos alimentos são mais relevantes que a ausência de certos componentes Sari Fontana Química industrial de alimentos

Excluir glúten e leite não torna o biscoito "ideal para levar na lancheira" de todas as crianças, a menos que a intenção seja oferecer uma guloseima ocasional para as celíacas, intolerantes ou alérgicas. Na realidade, o biscoito Panda Kids é praticamente um Passatempo moldado no formato de urso.

