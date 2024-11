As bebidas com maior teor de proteínas são mais caras —porque têm mais proteína.

As proteínas do leite têm alto valor biológico, e também comercial. Elas são consideradas completas, pois contêm todos os aminoácidos em quantidades equilibradas. Mas desenvolver produtos nutritivos que sejam gostosos e com preços atrativos é uma tarefa desafiadora. Seja para reduzir o custo, seja por objetivos sensoriais, os fabricantes podem aumentar a proporção de ingredientes menos nobres, diluindo as proteínas — o que explica a existência das versões mais baratas, com apenas 15g do nutriente.

Nessas bebidas, o carboidrato é o principal nutriente, só que não ganha destaque na embalagem. Fique atento. Quem vê apenas a parte da frente do rótulo não percebe que está levando pra casa mais carboidratos que proteínas.

A adição de colágeno é uma forma de aumentar o teor de proteínas nos produtos sem elevar tanto o custo, como no caso da bebida Piracanjuba 23g. Mas existem diferenças entre as proteínas: ao contrário do whey protein, o colágeno é uma proteína incompleta e de baixo valor biológico. É certamente melhor do que acrescentar açúcar, amido ou gorduras, apenas não é o mesmo que whey.