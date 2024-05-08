Reprodução/Arte UOL Bebidas de caixinha para crianças: muito açúcar e poucos nutrientes Sari Fontana Se você acompanha o Guia do Supermercado, já sabe que Toddynho tem mais açúcar do que Coca-Cola, o que não significa que o refrigerante é melhor, mas que ambos contêm uma quantidade expressiva de açúcar. E isso não é exclusividade só dessa marca voltada ao público infantil. As prateleiras dos supermercados estão cheias de bebidas de caixinhas com embalagens coloridas e personagens atrativos, mas o que deveria mesmo chamar a atenção é o baixo valor nutricional.

Publicidade

Na pesquisa de rótulos para esta edição, encontrei bebidas com mais aditivos do que ingredientes. Estabilizantes, corantes, reguladores de acidez, aromatizantes e espessantes estão dentro das caixinhas que também levam um mix de vitaminas e minerais sintéticos, numa tentativa de parecerem saudáveis. Mas acrescentar esses nutrientes numa bebida açucarada não faz dela melhor. Além do mais, uma alimentação rica em vegetais variados e boas fontes de proteínas já fornece todos os nutrientes de que uma criança precisa.

Publicidade

A maioria desses produtos tem soro de leite como ingrediente principal, e o da marca Colônia Holandesa nem contém leite na composição. O chamado "alimento à base de soro de leite, permeado de leite e açúcar sabor chocolate" lidera o ranking do açúcar com 26 g por caixinha, que equivale a 6 colheres de chá. Mas os outros não ficam muito atrás. Em contraste, a marca também produz uma alternativa bem melhor, que vêm em embalagens pequenas e com o canudo que as crianças gostam. Essa é 100% leite, sem estabilizantes. Embora não seja um achocolatado, pode ocupar a mesma ocasião de consumo, pela conveniência do formato.

A qualidade desses ultraprocessados é lamentável. Com poucas proteínas, diversos aditivos e bastante açúcar, eles são basicamente uma fonte de calorias líquidas que tiram parte da fome e competem com os alimentos naturais. O mais preocupante é o conceito: ao introduzir um personagem infantil na embalagem que cabe na lancheira e na mão da criança, a indústria está criando vínculos afetivos com o consumidor desde a infância. Esse tipo de bebida estimula o paladar de uma forma intensa, tornando os alimentos frescos desinteressantes. Oferecer alternativas menos processadas às crianças é importante, pois essa é uma fase crucial na formação das referências do paladar, que pode ser corrompido pela introdução precoce de ultraprocessados. Além do leite, bebidas como água de coco sem açúcar e chás feitos em casa são opções mais adequadas. Mas é claro que água continua sendo o melhor líquido para matar a sede, ainda que não tenha o mesmo apelo das bebidas doces. A infância é um bom momento para criar esse hábito, ou corremos o risco de formar adultos dependentes do sabor doce.

Eu sou Sari Fontana, química industrial de alimentos e faço avaliações didáticas para ajudar você a comer de forma mais consciente (me siga no Instagram). Como você já sabe, o Guia do Supermercado não é patrocinado por nenhuma marca. Por isso temos a liberdade de criticar, mas também de elogiar os produtos que merecem um lugar no nosso carrinho de compras. Os produtos apresentados aqui são usados como exemplo ilustrativo, mas as explicações valem para alimentos similares de outras empresas. O mais importante é mostrar para você como interpretar a tabela nutricional e a lista de ingredientes dos alimentos, para fazer boas escolhas. Lembre-se sempre de conferir o rótulo dos produtos que avaliamos, pois o fabricante pode alterar a receita a qualquer momento, adicionando ou substituindo ingredientes.