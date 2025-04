Reprodução/ Lesllye Marchi Barra de proteína ou de energia? Não se engane com alimentos proteicos Sari Fontana Com a crescente demanda por alimentos proteicos, vemos cada vez mais rótulos estampando a palavra proteína. Mas é preciso ter cuidado. Na tentativa de equilibrar nutrição, sabor e preço, alguns produtos "proteicos" acabam prometendo algo que não cumprem. Nesse processo, quem pode sair perdendo é o consumidor. Ter proteína em destaque na embalagem nem sempre garante que o produto é, de fato, uma escolha superior. Para ilustrar esse cenário, selecionei algumas estratégias utilizadas pela indústria para alavancar as vendas de alimentos proteicos. Elas serão apresentadas em uma série de 3 edições do Guia do Supermercado, que se inicia hoje. Embora não sejam necessariamente ilegais, essas práticas podem distorcer a percepção do consumidor e induzir a escolhas equivocadas.

Publicidade

1. Barra de proteína ou barra de energia? Assista ao vídeo

Reprodução/Arte UOL

Proteína é destaque no rótulo, mas a composição do alimento é rica em carboidratos, gorduras e calorias extra Nem toda barra vendida como "proteica" tem uma quantidade relevante de proteínas. Algumas até contêm uma porção considerável desse nutriente, mas trazem valores ainda maiores de carboidratos e gorduras. Um exemplo é a Dark Bar, da Integralmedica. Para comportar bastante proteína, a barra precisa ser grande. Isso explica seu tamanho de 90 g por unidade, que é o dobro de muitos concorrentes. Mas se desses 90 g apenas 27 g são proteínas, você já parou pra pensar no que compõe o restante da barra?

Ingredientes da Dark Bar: blend proteico (caseinato de cálcio, colágeno hidrolisado, proteína de soro do leite isolada e proteína do leite concentrada), cobertura sabor de chocolate ao leite sem açúcar, recheio sabor de chocolate sem açúcar, xarope de polidextrose, chocolate chips sem açúcar, óleo de palma, cacau em pó, triglicerídeos de cadeia média, mix de vitaminas (ácido ascórbico, nicotinamida, acetato de DL- alfatocoferila, D-pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, riboflavina, tiamina mononitrato, palmitato de retinila, ácido N-pteroil-L-glutâmico, D-biotina, colecalciferol e cianocobalamina), fruto-oligossacarídeo, cloreto de sódio, mix de minerais (sulfato de manganês, sulfato de cobre e picolinato de cromo), edulcorante xarope de maltitol, umectante glicerina, aromatizantes, emulsificante lecitina de soja, conservador sorbato de potássio e corante caramelo IV Se compararmos com um Snickers (45 g), a Dark Bar realmente contém mais proteínas, mas também mais carboidratos, mais gorduras e muito mais calorias que o chocolate. Ou seja, apesar do apelo proteico, funciona mais como uma barra de energia (calorias) do que como uma opção adequada para quem busca proteína sem excessos.

"A diferença entre o Snickers e a Dark Bar é que o primeiro todo mundo sabe que não é saudável, enquanto o segundo passa a impressão de ser uma boa escolha." Sari Fontana Química industrial de alimentos

Publicidade

Como esse produto parece saudável, algumas pessoas o consomem como sobremesa. Ao fazer essa escolha, você está ingerindo 376 calorias extras — o equivalente a mais um prato de comida.

Imagem feita por IA que simula uma refeição com calorias equivalentes às da barra de proteína Grok Antes de se deixar levar por números chamativos, avalie o tamanho da porção que faz sentido para você. Essa é a melhor forma de traduzir os dados do rótulo para a sua realidade. Embora os industrializados proteicos sejam úteis para consumo eventual, não devem substituir os alimentos naturais com frequência. As melhores fontes de proteína na dieta são as contidas nos alimentos in natura, como carnes, peixes, frango, leite e derivados, ovos, ou leguminosas, como a soja. Na próxima semana, na segunda edição desta trilogia, falarei sobre outra estratégia da indústria para alavancar as vendas de alimentos proteicos: a armadilha do tamanho da porção.