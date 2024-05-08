Reprodução/Arte UOL Azeite: nem tudo é o que parece. Aprenda as diferenças Sari Fontana O azeite de oliva é um artigo de luxo no supermercado, com preço muito maior do que os outros óleos. O consumidor, claro, busca substitutos. Só que o barato pode sair caro: lado a lado na prateleira estão garrafas parecidas, mas com produtos de qualidade bem diferente. A coluna Guia do Supermercado já alertou para casos como esse nos derivados lácteos, que podem confundir o consumidor. Recentemente, uma marca foi multada pelo Procon por comercializar alimentos em embalagens semelhantes, e composições distintas.

Publicidade

Reprodução/Arte UOL Azeite de oliva: o original É o óleo extraído da azeitona por um processo físico de prensagem a frio. O azeite de oliva não pode ter adição de outros óleos ou componentes misturados: é um produto de ingrediente único, que contém apenas o próprio azeite. Dependendo das suas características fisico-químicas, ele é classificado como virgem ou extravirgem — a versão que tem baixa acidez e melhor qualidade, considerada a mais nobre e, portanto, a mais cara. Esse é o produto reconhecido por conferir benefícios à saúde, como o alto teor de gorduras monoinsaturadas e compostos antioxidantes, além de preservar o aroma original do fruto.

Reprodução/Arte UOL Óleo composto: um mix de azeite com outros óleos É a mistura de azeite com óleos vegetais. Ao contrário do azeite, os óleos vegetais são produzidos em larga escala, portanto são mais baratos e viabilizam a redução de custos em comparação com o azeite puro. Esse tipo de produto leva o nome oficial de "óleo composto de (nome do óleo vegetal) e azeite de oliva". Na lista de ingredientes do rótulo, devem constar os percentuais de cada óleo presentes no produto, entre parênteses, após o nome do respectivo ingrediente — confira quanto de azeite tem lá, pois as proporções variam de marca para marca, quanto menos azeite tiver, mais barato deverá ser o óleo. Óleo composto é mais barato porque tem menos azeite. Logo, ele não tem as mesmas propriedades nutricionais nem o sabor característico do azeite puro. Por isso, é mais utilizado para cozinhar do que para finalizar pratos ou temperar saladas.

Reprodução/Arte UOL Óleo de bagaço de oliva: o que restou da produção do azeite Esse produto é feito a partir do que sobra da produção do azeite: o bagaço da azeitona. Depois que as azeitonas são prensadas para extrair o azeite de oliva, o que sobra é uma massa sólida chamada bagaço. Essa massa ainda contém um pouco de óleo, que é então extraído por processos físicos e pelo uso de solventes químicos. Ao contrário do azeite, esse tipo de óleo precisa ser refinado para tornar-se comestível, e assim como os óleos compostos, algumas versões são aromatizadas artificialmente. Essa é uma forma de aproveitar a matéria-prima ao máximo, resultando num produto mais barato, mas que não é azeite — nem em sabor, nem em valor nutricional. A legislação brasileira é clara: não é permitido o uso da palavra "azeite" para se referir ao óleo de bagaço de oliva. Isso deveria evitar a confusão entre eles, já que são alimentos distintos tanto na origem, quanto no processo de fabricação e no resultado para quem consome. Para não se equivocar é preciso ler os rótulos com atenção.

Na hora de escolher, observe o preço: se estiver muito abaixo dos demais, provavelmente não é azeite puro. E se o preço não for o seu principal critério, confira a denominação de venda que consta no rótulo, é ali que está escrito se o produto é azeite de oliva puro, óleo composto ou óleo de bagaço. Esse pequeno detalhe faz toda a diferença no que vai para o seu prato.

Publicidade