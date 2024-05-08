|
Azeite: nem tudo é o que parece. Aprenda as diferenças
O azeite de oliva é um artigo de luxo no supermercado, com preço muito maior do que os outros óleos. O consumidor, claro, busca substitutos. Só que o barato pode sair caro: lado a lado na prateleira estão garrafas parecidas, mas com produtos de qualidade bem diferente.
A coluna Guia do Supermercado já alertou para casos como esse nos derivados lácteos, que podem confundir o consumidor. Recentemente, uma marca foi multada pelo Procon por comercializar alimentos em embalagens semelhantes, e composições distintas.
Azeite de oliva: o original
É o óleo extraído da azeitona por um processo físico de prensagem a frio. O azeite de oliva não pode ter adição de outros óleos ou componentes misturados: é um produto de ingrediente único, que contém apenas o próprio azeite.
Dependendo das suas características fisico-químicas, ele é classificado como virgem ou extravirgem — a versão que tem baixa acidez e melhor qualidade, considerada a mais nobre e, portanto, a mais cara. Esse é o produto reconhecido por conferir benefícios à saúde, como o alto teor de gorduras monoinsaturadas e compostos antioxidantes, além de preservar o aroma original do fruto.
Óleo composto: um mix de azeite com outros óleos
É a mistura de azeite com óleos vegetais. Ao contrário do azeite, os óleos vegetais são produzidos em larga escala, portanto são mais baratos e viabilizam a redução de custos em comparação com o azeite puro. Esse tipo de produto leva o nome oficial de "óleo composto de (nome do óleo vegetal) e azeite de oliva". Na lista de ingredientes do rótulo, devem constar os percentuais de cada óleo presentes no produto, entre parênteses, após o nome do respectivo ingrediente — confira quanto de azeite tem lá, pois as proporções variam de marca para marca, quanto menos azeite tiver, mais barato deverá ser o óleo.
Óleo composto é mais barato porque tem menos azeite. Logo, ele não tem as mesmas propriedades nutricionais nem o sabor característico do azeite puro. Por isso, é mais utilizado para cozinhar do que para finalizar pratos ou temperar saladas.
Óleo de bagaço de oliva: o que restou da produção do azeite
Esse produto é feito a partir do que sobra da produção do azeite: o bagaço da azeitona. Depois que as azeitonas são prensadas para extrair o azeite de oliva, o que sobra é uma massa sólida chamada bagaço. Essa massa ainda contém um pouco de óleo, que é então extraído por processos físicos e pelo uso de solventes químicos. Ao contrário do azeite, esse tipo de óleo precisa ser refinado para tornar-se comestível, e assim como os óleos compostos, algumas versões são aromatizadas artificialmente.
Essa é uma forma de aproveitar a matéria-prima ao máximo, resultando num produto mais barato, mas que não é azeite — nem em sabor, nem em valor nutricional.
A legislação brasileira é clara: não é permitido o uso da palavra "azeite" para se referir ao óleo de bagaço de oliva. Isso deveria evitar a confusão entre eles, já que são alimentos distintos tanto na origem, quanto no processo de fabricação e no resultado para quem consome. Para não se equivocar é preciso ler os rótulos com atenção.
Na hora de escolher, observe o preço: se estiver muito abaixo dos demais, provavelmente não é azeite puro. E se o preço não for o seu principal critério, confira a denominação de venda que consta no rótulo, é ali que está escrito se o produto é azeite de oliva puro, óleo composto ou óleo de bagaço. Esse pequeno detalhe faz toda a diferença no que vai para o seu prato.
Eu sou Sari Fontana, química industrial de alimentos e faço avaliações didáticas para ajudar você a comer de forma mais consciente (me siga no Instagram).
Como você já sabe, o Guia do Supermercado não é patrocinado por nenhuma marca. Por isso temos a liberdade de criticar, mas também de elogiar os produtos que merecem um lugar no nosso carrinho de compras.
Os produtos apresentados aqui são usados como exemplo ilustrativo, mas as explicações valem para alimentos similares de outras empresas. O mais importante é mostrar para você como interpretar a tabela nutricional e a lista de ingredientes dos alimentos, para fazer boas escolhas.
Lembre-se sempre de conferir o rótulo dos produtos que avaliamos, pois o fabricante pode alterar a receita a qualquer momento, adicionando ou substituindo ingredientes.