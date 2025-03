Durante oito meses, a coluna tentou obter a lista de ingredientes do sorvete diet de diversas formas: solicitamos nas lojas, via SAC e para a assessoria de imprensa. Inicialmente, a empresa se negou a fornecer a composição completa do produto, alegando questões legais e de segurança.

Depois, foram enviadas listas de ingredientes incompletas.

Somente após muita insistência — e quando confrontada com uma fotografia do balde do sorvete com os dizeres de rotulagem, obtida por mim durante a investigação — a empresa finalmente revelou uma última lista de ingredientes, que divergia de todas as outras informadas e também da que constava no próprio balde do produto.

A coluna teve grande repercussão e gerou indignação entre os consumidores nas redes sociais, que cobraram transparência do fabricante.

Meio ano se passou desde a denúncia no UOL, mas até hoje a Bacio di Latte não divulgou em seu site as listas completas de ingredientes dos seus sorvetes a granel. Isso mostra a importância de leis que obriguem os fabricantes a serem mais transparentes com seus consumidores.

Caso o Projeto de Lei seja aprovado, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ficará responsável por regulamentar e fiscalizar as novas normas, aplicando penalidades em caso de descumprimento. Segundo o deputado Marcos Soares, autor do projeto, a exigência de uma rotulagem mais rigorosa pode incentivar fabricantes a melhorar a qualidade de seus produtos e adotar práticas mais responsáveis. O projeto segue em análise nas comissões de Defesa do Consumidor, Saúde e Constituição e Justiça e de Cidadania.



No site da Câmara dos Deputados existe uma enquete em que ao população pode dar sua opinião sobre o que acha do Projeto de Lei.