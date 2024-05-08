Reprodução/Arte UOL Macarrão mais saudável: alternativas gostosas e menos calóricas Sari Fontana Se você busca alternativas mais nutritivas para o macarrão, cuidado para não cair nas armadilhas dos rótulos. Versões "sem glúten", "integrais" ou "proteicas", na maioria das vezes, não oferecem vantagens para o público geral. Em vez de procurar um substituto à base de farinhas, que tal optar por uma base de vegetais? Isso pode ser mais simples e gostoso do que parece. Além de reduzir a ingestão de carboidratos refinados, a troca oferece micronutrientes, fibras e baixo valor energético — as opções que veremos a seguir podem ter até dez vezes menos calorias que um macarrão convencional. Vale lembrar: nem todo alimento industrializado é um ultraprocessado. Alguns passam apenas por métodos simples de conservação ou preparo, mantendo-se tão nutritivos quanto a versão in natura.

1. Espaguete de pupunha ou palmito No mercado já é possível encontrar palmito fatiado em formato de macarrão, pronto para o uso, cujo único ingrediente é o próprio palmito. É o caso dos produtos das marcas Vapza e Golden, que vêm pré-cozidos e prontos para comer. Há também versões de palmito em conserva, que levam apenas água, sal e ácido cítrico, como os produtos Natural Palm e Palmasul. Nesse caso, a conserva não transforma o palmito em um ultraprocessado, é apenas uma técnica de preservação que você poderia reproduzir em casa. Para usar estes produtos como substitutos de macarrão, basta aquecer rapidamente com o molho de sua preferência.

O QUE É O ÁCIDO CÍTRICO? O ácido cítrico, apesar de ser classificado como um aditivo, não levanta preocupações. Sua composição química é idêntica à do ácido cítrico natural encontrado nas frutas cítricas, como o limão e a laranja, utilizadas há séculos para conservar alimentos. No uso alimentar, o ácido cítrico atua reduzindo o pH dos alimentos, dificultando o crescimento microbiano, e age como antioxidante, o que aumenta a vida útil e a estabilidade dos produtos.

Getty Images 2. Cenoura Com um fatiador simples ou cortador em espiral, você transforma a cenoura em "fitas", que podem virar "espaguete" em poucos minutos. É só refogar levemente na manteiga ou no azeite e adicionar o molho. Essa é uma opção econômica que pode surpreender seu paladar, pois tem um sabor adocicado e uma textura que funciona bem para carregar o molho: firme, mas maleável. No Brasil, já é possível encontrar cenoura fatiada ou espiralizada vendida fresca em feiras, supermercados e hortifrutis, o que economiza tempo na cozinha. Procure nas sessões de vegetais resfriados.

Getty Images 3. Abobrinha A abobrinha tem sabor neutro e combina bem com molhos cremosos ou de tomate. Segue a mesma lógica da cenoura: corte em espiral ou em tiras finas, refogue rapidamente e sirva. Se quiser ganhar tempo, procure as versões frescas fatiadas, vendidas prontas para cozinhar. Entre as opções que sugeri, é a campeã de teor de água (quase 94%), por isso requer alguns cuidados para evitar que o prato fique aguado ao cozinhar. Para evitar que seu "macarrão" de abobrinha se desmanche: Corte e salgue antes, deixe descansar de 10 a 15 minutos para que a água escorra.

Seque o excesso com papel toalha antes de refogar.

Salteie rápido por 1 a 2 minutos, só até ficar levemente macia e em fogo alto (quanto mais tempo no fogo, mais água sai).

Evite colocar água na panela, basta um pouco de manteiga ou azeite.

Prepare o molho separado, juntando a abobrinha apenas na hora de servir, para não cozinhar além do necessário.

Getty Images Fatiar vegetais para usar como "macarrão" é uma tarefa simples, que não requer equipamentos sofisticados. Existem cortadores simples e baratos, facilmente encontrados online ou em lojas de utensílios para cozinha. Seja qual for a sua escolha, tenha em mente que o gosto e a textura não se equivalem aos do macarrão tradicional, mas o resultado é leve, nutritivo e naturalmente sem glúten, sem lactose e com pouquíssimas calorias. Para quem busca reduzir carboidratos sem abrir mão de um prato reconfortante, essas trocas podem trazer ótimos resultados. Capriche no molho, e bom apetite!