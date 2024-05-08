|
|Segunda-feira, 18/08/2025
|
Reprodução/Arte UOL
Macarrão mais saudável: alternativas gostosas e menos calóricas
Se você busca alternativas mais nutritivas para o macarrão, cuidado para não cair nas armadilhas dos rótulos. Versões "sem glúten", "integrais" ou "proteicas", na maioria das vezes, não oferecem vantagens para o público geral.
Em vez de procurar um substituto à base de farinhas, que tal optar por uma base de vegetais? Isso pode ser mais simples e gostoso do que parece. Além de reduzir a ingestão de carboidratos refinados, a troca oferece micronutrientes, fibras e baixo valor energético — as opções que veremos a seguir podem ter até dez vezes menos calorias que um macarrão convencional.
Vale lembrar: nem todo alimento industrializado é um ultraprocessado. Alguns passam apenas por métodos simples de conservação ou preparo, mantendo-se tão nutritivos quanto a versão in natura.
|
|Publicidade
1. Espaguete de pupunha ou palmito
No mercado já é possível encontrar palmito fatiado em formato de macarrão, pronto para o uso, cujo único ingrediente é o próprio palmito. É o caso dos produtos das marcas Vapza e Golden, que vêm pré-cozidos e prontos para comer.
Há também versões de palmito em conserva, que levam apenas água, sal e ácido cítrico, como os produtos Natural Palm e Palmasul. Nesse caso, a conserva não transforma o palmito em um ultraprocessado, é apenas uma técnica de preservação que você poderia reproduzir em casa.
Para usar estes produtos como substitutos de macarrão, basta aquecer rapidamente com o molho de sua preferência.
O QUE É O ÁCIDO CÍTRICO?
O ácido cítrico, apesar de ser classificado como um aditivo, não levanta preocupações. Sua composição química é idêntica à do ácido cítrico natural encontrado nas frutas cítricas, como o limão e a laranja, utilizadas há séculos para conservar alimentos. No uso alimentar, o ácido cítrico atua reduzindo o pH dos alimentos, dificultando o crescimento microbiano, e age como antioxidante, o que aumenta a vida útil e a estabilidade dos produtos.
Getty Images
Com um fatiador simples ou cortador em espiral, você transforma a cenoura em "fitas", que podem virar "espaguete" em poucos minutos. É só refogar levemente na manteiga ou no azeite e adicionar o molho. Essa é uma opção econômica que pode surpreender seu paladar, pois tem um sabor adocicado e uma textura que funciona bem para carregar o molho: firme, mas maleável.
No Brasil, já é possível encontrar cenoura fatiada ou espiralizada vendida fresca em feiras, supermercados e hortifrutis, o que economiza tempo na cozinha. Procure nas sessões de vegetais resfriados.
Getty Images
A abobrinha tem sabor neutro e combina bem com molhos cremosos ou de tomate. Segue a mesma lógica da cenoura: corte em espiral ou em tiras finas, refogue rapidamente e sirva. Se quiser ganhar tempo, procure as versões frescas fatiadas, vendidas prontas para cozinhar.
Entre as opções que sugeri, é a campeã de teor de água (quase 94%), por isso requer alguns cuidados para evitar que o prato fique aguado ao cozinhar.
Para evitar que seu "macarrão" de abobrinha se desmanche:
- Corte e salgue antes, deixe descansar de 10 a 15 minutos para que a água escorra.
- Seque o excesso com papel toalha antes de refogar.
- Salteie rápido por 1 a 2 minutos, só até ficar levemente macia e em fogo alto (quanto mais tempo no fogo, mais água sai).
- Evite colocar água na panela, basta um pouco de manteiga ou azeite.
- Prepare o molho separado, juntando a abobrinha apenas na hora de servir, para não cozinhar além do necessário.
|
|Publicidade
Getty Images
Fatiar vegetais para usar como "macarrão" é uma tarefa simples, que não requer equipamentos sofisticados. Existem cortadores simples e baratos, facilmente encontrados online ou em lojas de utensílios para cozinha.
Seja qual for a sua escolha, tenha em mente que o gosto e a textura não se equivalem aos do macarrão tradicional, mas o resultado é leve, nutritivo e naturalmente sem glúten, sem lactose e com pouquíssimas calorias. Para quem busca reduzir carboidratos sem abrir mão de um prato reconfortante, essas trocas podem trazer ótimos resultados. Capriche no molho, e bom apetite!
Eu sou Sari Fontana, química industrial de alimentos e faço avaliações didáticas para ajudar você a comer de forma mais consciente (me siga no Instagram).
Como você já sabe, o Guia do Supermercado não é patrocinado por nenhuma marca. Por isso temos a liberdade de criticar, mas também de elogiar os produtos que merecem um lugar no nosso carrinho de compras.
Os produtos apresentados aqui são usados como exemplo ilustrativo, mas as explicações valem para alimentos similares de outras empresas. O mais importante é mostrar para você como interpretar a tabela nutricional e a lista de ingredientes dos alimentos, para fazer boas escolhas.
Lembre-se sempre de conferir o rótulo dos produtos que avaliamos, pois o fabricante pode alterar a receita a qualquer momento, adicionando ou substituindo ingredientes.