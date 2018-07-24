Se você tem diabetes, precisa ou prefere reduzir o consumo de açúcar, redobre a atenção aos rótulos dos produtos "sem adição de açúcares". Confira a lista de ingredientes, tendo em mente que vem primeiro o que tem mais. Se as farinhas estiverem logo no começo da lista, ainda que o alimento não tenha açúcar, será rico em amido que é rapidamente digerido e transformado em açúcar pelo organismo. Recentemente, um ingrediente passou a fazer parte de muitos produtos "sem adição de açúcares". Trata-se do isomalto-oligossacarídeo (IMO), também chamado erroneamente de fibra de mandioca ou fibra de tapioca, como vimos no rótulo do biscoito Vitao. Acontece que IMO não é uma fibra, é um carboidrato de alto impacto glicêmico, que não oferece benefícios para reduzir os danos provocados pelo excesso de açúcar. E quanto às frutas que aparecem nas embalagens? Elas até estão presentes nos produtos, mas em pequena quantidade. Sabemos disso pela posição em que aparecem na lista de ingredientes. Na maioria das vezes, o maior responsável pelo gosto desses biscoitos não é a fruta, mas os aromatizantes que são adicionados para intensificar o sabor. O objetivo não é "demonizar" os biscoitos com fruta, mas alertar para o fato de que conter uma pequena quantidade de frutas na composição não transforma positivamente o seu valor nutricional. O mesmo vale para a ausência de açúcar adicionado. Todos esses produtos são ultraprocessados, e não contam como uma porção de fruta na dieta. Compare sempre os rótulos. Se a ideia é reduzir o impacto glicêmico, o melhor é reservar esse tipo de produto para ocasiões pontuais e priorizar alimentos de verdade: