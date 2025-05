O macarrão Vegan Protein, da Mosmann, é um exemplo de produto que adota no rótulo as duas táticas que já apresentei. A palavra "proteína" ganha destaque na embalagem, mas, na prática, o principal ingrediente do produto é a farinha de arroz, o que significa que os carboidratos ainda dominam a composição: são 29 g de carboidratos em 100 g de alimento cozido, praticamente a mesma quantidade de um macarrão de trigo tradicional. Na parte da frente do rótulo vemos uma bandeira informando 20% de proteína, mas isso se refere a 100 g do macarrão cru — alguém come macarrão cru? Conforme a tabela nutricional, uma porção do alimento cozido tem 8,8% de proteínas. Embora esse valor seja maior que o do macarrão comum (8,8 g contra 3,9 g numa porção de 100 g), e a proteína de ervilha tenha qualidade superior ao glúten, em termos absolutos essa não é uma quantidade expressiva.