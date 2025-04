Confira a avaliação destes alimentos e de outros nove produtos que podem fazer parte de uma alimentação saudável 17 alimentos industrializados que são boas escolhas no supermercado Sari Fontana Reduzir o consumo de ultraprocessados é um bom conselho para melhorar a alimentação. Mas isso não significa que todo alimento industrializado é um ultraprocessado de baixo valor nutricional. Ao treinar o olhar para ler os rótulos, é possível fazer melhores escolhas e encontrar alimentos que podem fazer parte de uma alimentação saudável — desde hambúrgueres e snacks até enlatados. A seguir, trago uma seleção de 17 produtos industrializados que tiveram uma avaliação positiva aqui no Guia do Supermercado, divididos em cinco categorias. Confira o que você pode colocar no seu carrinho.

Reprodução/Arte UOL Hambúrgueres para comer sem medo As críticas aos hambúrgueres industrializados são compreensíveis, pois as versões mais baratas geralmente contêm aditivos químicos e outros ingredientes que indicam que um alimento é de qualidade inferior. No entanto, há opções feitas com 100% carne ou que levam apenas temperos e aromas naturais. Confira no botão abaixo 6 hambúrgueres que você pode comer sem medo. Leia mais

Reprodução Proteína em lata é melhor que barrinha Algumas pessoas resistem às comidas enlatadas por acharem que são sinônimo de alimento ruim. Mas alguns produtos podem ser uma escolha melhor do que a maioria dos ultraprocessados. É o caso das saladas de atum, que contêm apenas ingredientes naturais e são fontes práticas e nutritivas de proteínas de alto valor biológico. Clique no botão abaixo para ver a avaliação completa dos produtos. Leia mais

Reprodução Muçarela para levar na bolsa Encontrar um snack salgado com boa composição nutricional não é tarefa fácil, pois a maioria é composta por farinhas e gorduras. Mas estes palitos de queijos são uma opção interessante. Têm boa quantidade de proteínas e gorduras naturais, que proporcionam saciedade, e podem ficar algumas horas fora da geladeira. Clique no botão abaixo para ver a avaliação completa de 3 produtos. Leia mais

Reprodução/Arte UOL Mais snacks para comer sem culpa Além das muçarelas, já apresentei outros produtos salgados que servem como um lanchinho para saciar a fome fora de hora: são alimentos industrializados que passaram por poucas etapas de transformação e embalados em porções individuais, como estas azeitonas, chips de tomates e oleaginosas. Clique no botão abaixo para ver a avaliação completa dos 3 snacks. Leia mais

Reprodução/Arte UOL Leites melhores que os shakes de proteína da moda As bebidas lácteas proteicas conquistaram muitos consumidores. Mas existem leites com mais proteínas produzidos por um processo físico de filtração. Eles são mais nutritivos, mais baratos, menos calóricos e contêm menos aditivos que a grande maioria dos shakes da moda. Clique no botão abaixo para ver 4 leites com mais proteínas. Leia mais

Cada um e? livre para escolher o que comer, mas so? a informac?a?o nos permite escolher conscientemente. Quem aprende a ler os ro?tulos na?o cai nas promessas de marketing Sari Fontana Química industrial de alimentos