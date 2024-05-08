Se você quer controlar a ingestão de açúcar, mas não abre mão de um doce, saiba que é possível conciliar esses objetivos escolhendo com atenção. Produtos com pouco (ou sem) açúcar podem ser úteis, mas é preciso ter cuidado, porque alguns doces diet ou zero podem ter mais calorias do que os convencionais. Para escolher bem, além de conferir a qualidade dos ingredientes e as informações nutricionais, vale a pena considerar o tamanho da porção. Doces que vêm embalados individualmente, em porções menores, facilitam o controle da quantidade que consumimos. Isso porque cada embalagem funciona como uma barreira que confere resistência ao comer impulsivo: você precisa decidir se vai abrir o próximo pacote para comer mais um. Esse pequeno momento de decisão quebra o piloto automático, porque é preciso refletir sobre continuar comendo, ou não. Além disso, os formatos pequenos permitem transportar somente a porção desejada, o que pode ser útil para quem tem dificuldade em parar na primeira mordida diante de uma grande quantidade de doce.



A seguir, confira 4 doces que cumprem esse papel.