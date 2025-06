Embora sejam populares, frequentemente têm mais açúcar do que fruta: a maior parte do sabor vem de açúcares e aromatizantes. Na prática, são mais parecidos com uma sobremesa. Um pote (100 g) do Itambé Grego de morango tem cerca de 16 g de carboidratos e 132 calorias. Isso equivale a mais de 3 colheres de chá de açúcar por unidade. Além de açúcar adicionado, esse produto contém amido modificado e maltodextrina, que também são carboidratos. Ninguém precisa desse tanto de açúcar em um iogurte! Esse é só um exemplo e o mesmo vale para outros iogurtes adoçados, com calda ou pedaços de frutas. Como já mostrei, as versões infantis também são repletas de açúcares e aditivos. Bebidas lácteas proteicas Não são tecnicamente iogurtes, mas muitas pessoas consomem essas bebidas no lugar de um iogurte. Portanto, vale o alerta, já que elas podem esconder armadilhas. Atenção para a quantidade, mas também para a qualidade das proteínas: as bebidas com 15 g de proteína contêm mais carboidratos, já as versões mais proteicas costumam ter um perfil nutricional melhor.