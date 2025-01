Quetiapina trata distúrbios mentais; veja para que serve e efeitos

Se você foi diagnosticado com esquizofrenia ou transtorno afetivo bipolar, é provável que já tenha ouvido falar de quetiapina. O medicamento é usado para tratar os sintomas destes transtornos psiquiátricos e também da depressão e da insônia.

A quetiapina é um medicamento antipsicótico atípico de segunda geração e usado como estabilizador de humor. Geralmente, o tratamento é de uso prolongado e deve ser indicado por um profissional de saúde, como psiquiatra ou pediatra, no caso de crianças.

A seguir, veja detalhes de como a quetiapina age no corpo, indicações e efeitos colaterais.

O que é quetiapina?

Trata-se de um medicamento antipsicótico (tipo atípico) indicado para tratar alguns transtornos mentais, como esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar e alguns casos de depressão.

É derivado da dibenzotiazepina e costuma apresentar menos efeitos colaterais. Também é conhecido como antipsicótico de segunda geração, antagonista da serotonina-dopamina e estabilizador de humor.

Para que serve a quetiapina?

O medicamento é usado para tratar os sintomas de esquizofrenia, ou seja, um transtorno psiquiátrico que causa alucinações, delírios e perda de contato com a realidade.

Além disso, costuma ser eficaz no tratamento do transtorno afetivo bipolar, quando há alterações bruscas de humor (depressão e euforia). Também é usado em casos de depressão e insônia, sem causar dependência.

Outro uso que tem se demonstrado promissor é o controle dos sintomas de transtorno de ansiedade generalizada. Mas como essa indicação não consta na bula, é chamada de off label. É indicado tanto para crianças quanto adultos.

Como a quetiapina age no corpo?

A quetiapina restaura o equilíbrio das substâncias químicas cerebrais, conhecidos como neurotransmissores. Ao atuar na região central do cérebro bloqueia a dopamina (responsável pelo prazer e regulação de emoções) e diminui sintomas de impulsividade, irritabilidade e a dificuldade para dormir.

Já na área frontal cerebral, o medicamento libera esse neurotransmissor, o que ajuda na redução de mudanças de humor e melhora a afetividade e concentração. Quem tem esquizofrenia, com a medicação, consegue diminuir as alucinações. Em alguns casos, ele regula os níveis de energia e ansiedade, ajudando o indivíduo a ter mais qualidade de vida.

Quais são as contraindicações da quetiapina?

O medicamento não é indicado para mulheres grávidas ou lactantes. O uso também deve ser evitado por quem tem doenças cardíacas, hepáticas, epilepsia, problemas de visão (como catarata) e retenção urinária.

Crianças menores de 13 anos com esquizofrenia e menores de 10 anos com transtorno bipolar também não devem usar quetiapina. Já para os idosos, o uso não é recomendado devido ao aumento da sonolência, o que favorece as quedas. Não deve ser usado também por pessoas com demência, pois aumenta o risco de morte.

Além disso, pessoas com alergia ao medicamento ou a qualquer componente da fórmula não devem usar quetiapina.

Quais são os efeitos colaterais da quetiapina?

Entre os efeitos colaterais da quetiapina, podemos citar:

Constipação;

Retenção urinária;

Visão borrada;

Boca seca;

Confusão mental;

Lentificação psicomotora;

psicomotora; Movimentos involuntários;

Aumento do colesterol total;

Sonolência.

Antipsicóticos como a quetiapina têm sido associados a uma condição grave chamada síndrome neuroléptica maligna. Nesses casos, os sintomas incluem alta temperatura corporal, rigidez muscular e distúrbios mentais. A quetiapina pode afetar temporariamente a fertilidade em mulheres.

Por conta desses fatores, é fundamental o acompanhamento médico regular para ajuste de dose.

Apresentações disponíveis

É possível encontrar quetiapina em comprimido nas doses de 25 mg, 100 mg, 200 mg e 300 mg. Há ainda os comprimidos de liberação prolongada, que são encontrados nas doses de 50 mg, 200 mg e 300 mg.

A quetiapina é adquirida em farmácias com o nome comercial Seroquel® ou na forma genérica como hemifumarato de quetiapina.

Como tomar a quetiapina?

As doses variam de acordo com a doença a ser tratada. De maneira geral, para insônia e como potencializador de medicamentos antidepressivos/ansiolíticos são usadas doses mais baixas (até 100 mg).

Já para esquizofrenia e para transtorno afetivo bipolar, aplicam-se doses mais altas (até 800 mg). Por ter um efeito sedativo, o ideal é que as doses sejam administradas à noite, próximo ao horário de dormir.

A recomendação é beber com um pouco de água. Quanto aos comprimidos de liberação prolongada, eles devem ser tomados inteiros: não devem ser quebrados, esmagados ou mastigados.

Quais os riscos de abandonar o tratamento por conta própria?

Nenhum medicamento deve ser descontinuado sem a orientação de seu médico. No caso da quetiapina, os efeitos do abandono do fármaco variam. Quem tem insônia, por exemplo, pode piorar o quadro.

Se o medicamento for usado como estabilizador de humor e for interrompido o tratamento, aumentam-se as chances de o indivíduo entrar em uma crise bipolar e até de depressão.

Já quem tem esquizofrenia e para com a medicação, costuma ter delírios e alucinações. E pessoas que usam o medicamento para potencializar o antidepressivo ou o ansiolítico, tendem a apresentar novamente os sintomas de ansiedade e depressão.

Além disso, a interrupção abrupta, na maioria das vezes, causa sintomas desagradáveis como irritabilidade, náuseas e vômitos, diarreias e dor de cabeça.

Quanto tempo vou precisar tomar quetiapina?

O comprimido oral de quetiapina geralmente é indicado para ser um tratamento de longo prazo. Quanto tempo você vai tomar depende da condição de saúde a ser tratada e a eficácia do medicamento no organismo. É importante seguir as orientações do médico sobre o período de uso e a descontinuação de quetiapina.

Benefícios e desvantagens de uso da quetiapina

Entre as vantagens do uso de quetiapina, podemos citar:

Melhora a insônia;

Estabiliza o humor;

Elimina sintomas psicóticos;

Diminui sintomas depressivos e de ansiedade.

No entanto, o medicamento pode causar disfunções sexuais, alterações cardíacas e diminuição do número de leucócitos (células que atuam na defesa do organismo). Em alguns casos, também provoca sonolência e ganho de peso.

O que fazer se esquecer de tomar a quetiapina?

O ideal é aguardar o horário da próxima dose e tomar o remédio normalmente, conforme orientação médica. Não é recomendado dobrar a dose de uma vez para compensar o esquecimento.

Para a eficácia do medicamento, é importante a adesão ao tratamento. Por isso, use algum alarme para lembrar do horário que deve ingerir o fármaco.

Pode beber álcool enquanto toma quetiapina?

Não é indicado consumir bebidas alcoólicas enquanto estiver usando quetiapina. Isso porque o álcool piora alguns efeitos colaterais do medicamento e aumenta os casos de tontura, sonolência e causa problemas no fígado.

Precisa de receita médica?

Sim. A quetiapina é um medicamento controlado que precisa de receituário médico de controle especial para ser adquirido.

Durante o tratamento, é imprescindível o acompanhamento médico, especialmente do psiquiatra, para ajustes de doses e controle de possíveis eventos adversos mais graves, como comportamentos suicidas.

Interações em exames laboratoriais

O uso da quetiapina pode ocasionar alterações metabólicas relacionadas à glicemia, triglicerídeos e colesterol. Raramente provoca alterações hepáticas, mas há a possibilidade de provocar um aumento das enzimas do fígado. Por isso, ao realizar exames de sangue e outros específicos é importante informar ao médico sobre o uso do medicamento.

Podem surgir interações medicamentosas?

Sim. A quetiapina pode interagir com vários tipos de medicamentos —atrapalhando a sua eficácia e de outros remédios. Por isso, é fundamental relatar ao médico quais são os fármacos usados regularmente para que ele possa ajustar a dose.

Alguns exemplos de fármacos que interagem com quetiapina:

Antifúngicos;

Medicamentos para HIV;

Antidepressivos;

Medicamentos para pressão alta;

Antibióticos;

Medicamentos para diabetes;

Anticonvulsivantes.

Está incluído na farmácia popular?

Não. No entanto, o medicamento é obtido pelo SUS (Sistema Único de Saúde) por meio das farmácias de alto custo, após preenchimento de um laudo médico especializado.

Fontes

Jeamile Lima Bezerra, farmacêutica clínica do Hospital Universitário da UFPI (Universidade Federal do Piauí); David Souza Lima, psiquiatra, docente do curso de medicina da Universidade Anhembi Morumbi; Hennan Salzedas Teixeira, neurologista da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo e do Instituto de Ciências Neurológicas; Maria Fernanda Barros, farmacêutica responsável pelo Centro de Informações sobre Medicamento do CRF-BA (Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia) e Marcelo Polacow, presidente do CRF-SP (Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo).