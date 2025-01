Psyllium emagrece? Como funciona a superfibra que tem benefícios poderosos

Uma sementinha extremamente poderosa para a saúde e o bem-estar. Esse é o Psyllium, fibra natural que ajuda a emagrecer, regular o funcionamento intestinal, controlar o índice glicêmico e também o colesterol, entre outros benefícios.



A recomendação, em geral, é tomar meia hora antes das refeições, acompanhado com um copo de água. Esse tempo é suficiente para que se forme uma espécie de goma dentro do estômago, provocando mais rapidamente uma sensação de saciedade que nos faz comer menos.

Vendido em casas de produtos naturais, o Psyllium normalmente não causa efeitos adversos. Mas, apesar da boa aceitação do organismo, há restrições para gestantes, crianças e outros grupos de pessoas que você vai conferir abaixo.

Por isso, as recomendações de consumo devem ser feitas de forma individual por um especialista, que vai levar em consideração as condições e o histórico de vida de cada paciente.



A seguir, entenda um pouco mais sobre o funcionamento dessa superfibra.

Psyllium emagrece?

Lembre-se: Nenhum alimento ou suplemento é capaz de promover emagrecimento de maneira isolada e com o Psyllium não é diferente.

O que traz a perda de peso é o déficit calórico, ou seja, consumir menos calorias do que se gasta. Isso acontece por meio de uma dieta equilibrada, que forneça nutrientes e compostos bioativos em quantidades suficientes, além da adequada ingestão de água, sono regular e prática de atividade física.

Porém, o Psyllium pode ser, sim, um grande aliado em estratégias de emagrecimento, tanto por regular o funcionamento intestinal, como por aumentar a saciedade, já que a viscosidade das fibras pode retardar o esvaziamento do estômago.

Com isso, a pessoa consome menor volume de comida, reduzindo assim a ingestão calórica.

Como tomar Psyllium?

A recomendação é para que se tome o Psyllium cerca de 30 minutos antes das refeições com um copo de água. Dessa forma, haverá terá tempo de se expandir no estômago e auxiliar na saciedade.

O Psyllium pode ser encontrado em pó ou cápsula e, segundo o Ministério da Saúde, pode-se tomar de 3 a 30 g entre 1 e 3 vezes ao dia.

O consumo deve ser individualizado, pois tanto o tempo quanto o uso devem ser definidos pelo nutricionista, que leva em consideração uma série de fatores como idade, estilo de vida, ritmo intestinal, alimentação, hidratação, prática de atividade física, entre outros.

Quais as contraindicações do Psyllium?

Ele é contraindicado para crianças menores que 6 anos e pessoas que tenham hipersensibilidade à Plantago ovata Forssk, problemas de trato gastrointestinal ou dificuldade de controlar o diabetes mellitus.

É necessário atenção as interações com medicamentos que também tenham efeitos laxantes. Sendo assim, é recomendado que os medicamentos devem ser consumidos de 30 a 120 minutos antes ou após o consumo de Psyllium.

Todos devem usar o produto com orientação médica ou nutricional, principalmente gestantes e crianças a partir de 7 anos.

O uso prolongado de Psyllium pode ser prejudicial?

Pode ser feito de maneira regular, desde que seja em dosagens recomendadas por profissionais e com um consumo de água adequada. Em excesso, pode causar constipação intestinal, desconforto abdominal, gases, além de interferir na absorção de nutrientes. O período de consumo depende de cada paciente e deve ser acompanhado por profissional.

O Psyllium pode provocar efeitos colaterais?

Sim. Embora seja bem tolerado de um modo geral, possíveis efeitos adversos são gases, dor e distensão abdominal, diarreia e reações alérgicas.

Ainda, caso seu consumo não esteja associado à hidratação adequada, pode causar irritação no estômago, inflamação, obstrução mecânica e constipação (intestino preso). Portanto, é essencial ter moderação e orientação sobre o seu consumo.

Para quem o Psyllium é indicado?

Pode ser indicado para o tratamento de intestino preso, síndrome do intestino irritável, para pessoas com sobrepeso, obesas ou diagnosticadas com câncer de cólon. Também pode ser recomendado em situações em que se precisa amolecer as fezes, como no caso de hemorroidas, cirurgias anorretais e gravidez.

O Psyllium pode ajudar a controlar glicemia colesterol e triglicerídeos?

Sim, aliado a uma alimentação saudável, ele pode contribuir para o controle do açúcar e da gordura do sangue.

O Psyllium provoca sensação de saciedade?

Sim. Por absorver a água e os líquidos ingeridos, tende a formar uma goma no organismo, que interfere na sensação de saciedade e gera uma menor ingestão alimentar.

Fontes

Analícia Belli Duarte, nutricionista fiscal do CRN-3 (Conselho Regional de Nutricionistas da 3º Região - SP/MS); Fabrício Pires, nutricionista dos hospitais Samaritano Barra e Vitória, da Rede Américas, no Rio de Janeiro; Aline Ramalho, coordenadora de nutrição do Hospital da Bahia; e Shirley Alcolumbre Gonçalves Oliveira, nutricionista do Hospital Universitário Onofre Lopes, da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), vinculado à rede Ebserh.