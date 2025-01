Domperidona: para que serve e como tomar remédio que age contra má digestão

A domperidona é um remédio da classe dos pró-cinéticos, ou seja, é capaz de estimular os movimentos peristálticos, aqueles que empurram os alimentos ao longo do sistema digestivo, fazendo com que vão do esôfago até o intestino.

Por reduzir o tempo de digestão, é muito usado no tratamento de síndromes dispépticas, empachamento, epigastralgia e é muito associado aos remédios usados para cicatrização da gastrite.

Conversamos com especialistas para tirar as principais dúvidas sobre este medicamento.

Para que serve a domperidona?

Como já citado, a domperidona é indicada para pessoas com síndromes dispépticas, um tipo de desconforto gástrico que causa sensação de empachamento, saciedade e distensão abdominal. Também é recomendada a pacientes com refluxo (que é quando o alimento volta pelo esôfago).

Em pacientes com gastrite, é comum associar a domperidona ao tratamento para cicatrização do esôfago e do estômago, já que o medicamento impede que o alimento fique muito tempo nesses órgãos durante a digestão.

A medicação também é bastante indicada para pacientes com náuseas e vômitos. Em casos de eructação e flatulência ela também pode ajudar.

Como a domperidona age no organismo?

A domperidona age acelerando o esvaziamento do estômago. Esse remédio atua por bloqueio dos receptores da dopamina localizados em uma região denominada de zona do gatilho.

Mais tarde, ele é excretado pela urina e pelas fezes. A cada 7 a 9 horas, a concentração de domperidona no organismo é reduzida pela metade.

Como tomar a domperidona?

Quando administrada por via oral, em comprimidos, o ideal é tomar entre 15 e 30 minutos antes das refeições principais, momento em que a domperidona vai de fato atuar. Ou seja, normalmente é consumida três vezes ao dia. Os farmacêuticos indicam tomar o comprimido preferencialmente com água.

Em caso de esquecimento de uma dose, a domperidona não deve ser tomada duas vezes para compensar a dose esquecida.

Quais são os efeitos colaterais da domperidona?

Entre os efeitos adversos mais frequentes da domperidona, podemos destacar dor de cabeça e diarreia. É possível a ocorrência de galactorreia (secreção de leite). Existem também o risco das chamadas reações extrapiramidais, quando o medicamento afeta a região neuronal responsável pelo tônus e pela postura. Elas são muito associadas a remédios para náuseas e vômitos, mas são consideradas raras para quem usa a domperidona.

A domperidona também pode causar um pouco de sonolência. "Por isso, os usuários de domperidona devem ser aconselhados a não dirigir veículos, operar máquinas ou se envolver em outras atividades que necessitam de estado de alerta mental ou coordenação, até que seja estabelecido como o medicamento afeta esses pacientes.

Para quem a domperidona é contraindicada?

A domperidona é contraindicada em caso de insuficiência hepática moderada ou grave. Também não deve ser usada quando a estimulação da motilidade gástrica for perigosa, por exemplo, na presença de hemorragia, obstrução mecânica ou perfuração gastrointestinal.

Pacientes com arritmias e insuficiência renal grave também devem ter cuidado com a medicação, além de pessoas com tumor hipofisário secretor de prolactina (prolactinoma).

Grávidas e lactantes também devem evitar essa medicação, já que não há estudos que comprovem sua segurança. Já crianças só podem consumi-la a partir dos 13 anos, existindo remédios específicos para menores desta idade.

A domperidona pode ser tomada junto a outros medicamentos?

A domperidona não deve ser ingerida junto com antiácidos ou com antiespasmódicos (bloqueadores muscarínicos). As interações mais relevantes são com os fármacos que inibem o sistema enzimático responsável pelo metabolismo da domperidona, acarretando o prolongamento de sua atividade, como fluconazol (antifúngico), azitromicina (antibiótico) e alguns antidepressivos.

Medicamentos que prolongam o intervalo QT (uma medida do eletrocardiograma) também podem ter uma interação ruim com este remédio, provocando arritmias cardíacas.

Qual a diferença do omeprazol e da domperidona?

Prado explica que o omeprazol é um bloqueador de próton que pode ser usado em conjunto com a domperidona, já que enquanto ela torna mais rápido o esvaziamento gástrico, ele atua reduzindo a secreção de ácidos estomacais.

Fontes

Vanessa Prado, gastroenterologista do Centro de Especialidades do Aparelho Digestivo do Hospital Nove de Julho (SP); Walter Jorge João, presidente do CFF (Conselho Federal de Farmácia); e Cynthia França Wolanski Bordin, doutora em ciências da saúde e professora do curso de farmácia da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná).