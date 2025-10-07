Beta-alanina retarda mesmo a fadiga? Quando e como tomar o suplemento?

Presente em muitos suplementos pré-treino, a beta-alanina tem ganhado espaço entre as substâncias consumidas por atletas de diferentes esportes, com a promessa de retardar a fadiga muscular. Mas será que ela pode mesmo melhorar sua performance?

A beta-alanina é um aminoácido não essencial, o que quer dizer que o nosso corpo consegue produzir a substância no fígado. Mas ela também está presente em alimentos como carne vermelha e aves.

De fato, a beta-alanina tem um papel crucial no corpo. Durante a prática de exercícios intensos, nossos músculos produzem prótons de hidrogênio que, ao se acumularem, reduzem o pH e aceleram a sensação de fadiga, fazendo com que a pessoa não consiga manter a intensidade do treino. Neste momento, nosso corpo combina a beta-alanina com a histidina, formando a carnosina, que neutraliza esses íons de hidrogênio, evitando a queda do pH.