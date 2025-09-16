Pré-treino: como consumir e por que faz diferença
O que você ingere antes da atividade física —seja alimento ou suplemento —pode transformar seu desempenho. Estou falando do famoso pré-treino, ainda visto com receio por quem acredita que ele seja sempre termogênico, capaz de acelerar os batimentos cardíacos e prejudicar o sono, especialmente à noite.
No entanto, o pré-treino tem como princípio preparar o corpo para responder melhor ao esforço. Por isso, o foco está em substâncias que oferecem benefícios justamente nesse momento: mais energia, resistência e recuperação eficiente. Existem basicamente quatro categorias:
- Alimentos e produtos que ajudam na vasodilatação. Afinal, o coração bate mais rápido durante o exercício e precisa de suporte para levar oxigênio e nutrientes ao corpo.
- Substâncias que melhoram a função da mitocôndria para produzir ATP, que é a nossa molécula de energia.
- Controladores de pH que atenuam a acidose (diminuição do pH do sangue), que, por sua vez, diminui a performance.
- Moduladores inflamatórios que auxiliam no reparo tecidual.
Vasodilatadores
Durante a atividade física, os vasodilatadores desempenham um papel crucial na melhoria do fluxo sanguíneo para os músculos. Esses compostos químicos ajudam a relaxar as paredes dos vasos sanguíneos, permitindo a dilatação e promovendo uma circulação mais eficiente. Com isso, o fornecimento de oxigênio e de nutrientes para o músculo aumenta, melhorando o desempenho e acelerando a recuperação pós-treino.
Na alimentação, a beterraba, rica em nitrato, e o cacau, em catequinas, possuem essas propriedades. Suco de beterraba com melancia ou banana com cacau em pó seriam excelentes opções para colocar no prato.
Função mitocondrial
As mitocôndrias são como usinas de energia das células: é nelas que o corpo produz ATP, a principal "moeda" energética usada nos exercícios. Alguns suplementos podem ajudar nesse processo. É o caso da coenzima Q10, que atua como um cofator na cadeia de transporte de elétrons dentro das mitocôndrias, mantendo a produção de energia. Aqui, gosto de utilizar uma boa dose que realmente faz efeito, normalmente em torno de 100 mg.
A creatina também tem seu papel, como reserva de fosfato, que é essencial para a produção rápida de energia nas células musculares. Durante exercícios de alta intensidade, como levantamento de peso ou treinos de HIIT, o corpo utiliza essa energia armazenada para manter o desempenho e retardar a fadiga. O detalhe é que a creatina não pode ser consumida apenas nos dias de prática —seu uso precisa ser contínuo, e as doses iniciam a partir de 3 g por dia.
Eu indico a ribose para pacientes que sentem muita dor nas pernas ou panturrilhas logo nos primeiros 10 a 15 minutos de exercício. Fornece energia rápida ao participar da produção de ATP. Recomendo doses a partir de 2,5 g antes do treino.
Controladores de pH
Em treinos intensos, o corpo produz muita amônia, que altera o pH e aumenta a fadiga. A glutamina, um aminoácido essencial, ajuda a converter essa amônia em substâncias menos tóxicas, reduzindo o cansaço.
Além disso, ela protege o intestino, que sofre quando a demanda por glutamina aumenta e não há reposição suficiente. É por isso que muitos corredores apresentam queda de imunidade ou alterações intestinais, como o aceleramento do trânsito intestinal.
A dose inicial indicada é de 3 g pré-treino.
Moduladores inflamatórios
O exercício provoca uma inflamação natural no corpo — é ela que estimula a criação de novas fibras musculares. Por isso, não devemos usar anti-inflamatórios que bloqueiem esse processo, mas sim moduladores que favoreçam a recuperação.
A cúrcuma, em especial as versões com pelo menos 95% de curcumina, ajuda no reparo muscular, facilita a recuperação e evita a dor tardia pós-treino. A dose inicial costuma ser de 130 mg de curcumina (cerca de 1 cápsula), podendo variar conforme a intensidade do treino.
