Pré-treino: como consumir e por que faz diferença

Imagem: Getty Images

A creatina também tem seu papel, como reserva de fosfato, que é essencial para a produção rápida de energia nas células musculares. Durante exercícios de alta intensidade, como levantamento de peso ou treinos de HIIT, o corpo utiliza essa energia armazenada para manter o desempenho e retardar a fadiga. O detalhe é que a creatina não pode ser consumida apenas nos dias de prática —seu uso precisa ser contínuo, e as doses iniciam a partir de 3 g por dia.

Eu indico a ribose para pacientes que sentem muita dor nas pernas ou panturrilhas logo nos primeiros 10 a 15 minutos de exercício. Fornece energia rápida ao participar da produção de ATP. Recomendo doses a partir de 2,5 g antes do treino.

Controladores de pH

Em treinos intensos, o corpo produz muita amônia, que altera o pH e aumenta a fadiga. A glutamina, um aminoácido essencial, ajuda a converter essa amônia em substâncias menos tóxicas, reduzindo o cansaço.

Imagem: Priscila Barbosa/UOL VivaBem

Além disso, ela protege o intestino, que sofre quando a demanda por glutamina aumenta e não há reposição suficiente. É por isso que muitos corredores apresentam queda de imunidade ou alterações intestinais, como o aceleramento do trânsito intestinal.