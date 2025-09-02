Dá para comer sobremesa e emagrecer: veja 4 táticas para conseguir isso

Já pensou em seguir um planejamento alimentar, reduzir peso, melhorar sua saúde e não precisar abrir mão do doce que você tanto ama? Isso não só é possível, como observamos que pessoas que não excluem aquilo que gostam acabam tendo melhores resultados a longo prazo.

A privação nunca é uma boa escolha quando pensamos em mudança de comportamento alimentar. A pessoa precisa aprender a conviver com o alimento que ela considera difícil de evitar. Sei que parece uma loucura, mas quando a pessoa entende que o problema não é o alimento em si, e sim a quantidade que atrapalha, um novo mundo se abre.

No consultório, eu nunca levo o paciente à restrição extrema, até mesmo porque eu já estive no lugar do paciente, com obesidade e episódios de compulsão alimentar. Era sempre a mesma história: eu começava a dieta restringindo tudo o que a sociedade diz engordar e conseguia me manter bem durante a semana, mas quando chegava o final de semana, eu desistia da dieta e comia de forma compulsiva. Na segunda-feira, iniciava com sentimento de culpa e voltava para a restrição.