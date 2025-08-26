O que você precisa saber sobre os selos de alto em açúcar, gordura ou sódio

Esse ponto eu deixo bem claro para os meus pacientes: se a pessoa está com vontade de comer um cookie, por exemplo, pegue o cookie que realmente deseja e não fique buscando uma versão "fit", pois nem sempre a diferença na composição será impactante.

Vou pegar aqui a Nestlé como exemplo: o cookie integral de cacau com avelã da linha Nesfit tem 10 g de gordura saturada a cada 100 g, enquanto um cookie de chocolate com gotas duo da linha Nescau tem 10,5 g nas mesmas 100 g. Percebe que a diferença não é impactante? Assim, o consumidor agora consegue escolher pelo sabor, já que os dois cookies levam o mesmo selo. Então, se acha o sabor do cookie da Nesfit mais gostoso, ele vai ser a escolha e não mais por ter o nome "fit" no rótulo.

Imagem: iStock

ALTO EM SÓDIO

Alimentos que levam o selo de alto em sódio precisam ter 600 mg ou mais de sódio a cada 100 g do produto, ou, se o produto for na forma líquida, o sódio vai estar em 300 mg ou mais. Este é um dos selos mais controversos, pois aqui fica a pergunta: será que estamos com uma falha na legislação ou as empresas estão burlando as regras através de um jogo de marketing? Digo isso porque nenhum macarrão instantâneo leva o rótulo de alto em sódio. No entanto, um pacote desse macarrão contém 85 g, sendo 80 g de macarrão e 5 g de tempero, e, pasmem, pelo menos 1400 mg de sódio, o que faz a gente questionar, afinal, ele poderia ter no máximo 510 mg, segundo as regras.

Infelizmente, aqui vem um erro na legislação: a lupa considera 100 g do alimento pronto para consumo e o fabricante indica que você deve fazer o macarrão com 450 ml de água e não escorrer, mas sim consumir como uma sopa, fazendo com que o pacotinho, após o preparo, tenha 500 g. Agora, eu te pergunto: quantas pessoas comem o macarrão instantâneo com tudo isso de água? A cultura do brasileiro é escorrer o macarrão, colocar o pozinho com o tempero e ainda adicionar uma colher de requeijão para ficar cremoso. Por isso, sempre aviso meus pacientes que, ao analisar a quantidade de sódio em um produto, precisamos olhar e memorizar a regra: nunca mais que 600 mg por porção que vamos ingerir.