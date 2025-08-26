O que você precisa saber sobre os selos de alto em açúcar, gordura ou sódio
Avaliar o rótulo dos alimentos e fazer boas escolhas nem sempre é uma tarefa fácil.
Para facilitar a vida do consumidor, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou há alguns anos que os produtos devem alertar na parte da frente do rótulo quando têm alta concentração de açúcares adicionados, gorduras saturadas ou sódio. Isso é feito com um selo braco e preto com uma lupa e o dizer "Alto em...".
Outra mudança foi adicionar na tabela de informação nutricional a identificação de açúcares totais e açúcares adicionados, além da declaração por 100 ml ou 100 g. Assim, fica fácil comparar dois produtos de marcas diferentes, pois antes a informação nutricional era por porção, que, por sua vez, não era padronizada. Agora, com essa padronização, dá para colocar as embalagens lado a lado e observar calorias, carboidratos, proteínas, gorduras, fibras e sódio.
ALTO EM GORDURA SATURADA
Se um alimento vem com o selo de alto em gordura saturada, isso quer dizer que ele tem 6 g ou mais de gordura saturada a cada 100 g ou, se for um produto líquido, seriam 3 g ou mais por 100 ml. Aqui vamos pensar que alimentos ricos em gorduras saturadas são carnes vermelhas com gordura aparente, produtos à base de leite na sua versão integral, manteiga, óleo de coco e palma. Esses alimentos são naturalmente ricos em gorduras saturadas e não deveriam ser alvo da nossa preocupação. Afinal, a recomendação para o dia a dia é retirar a gordura aparente das carnes e consumir uma quantidade pequena de manteiga, óleo de coco ou palma.
Já a gordura presente nos produtos lácteos, como o leite integral ou o iogurte, está na proporção de 3%, ou seja, dentro da quantidade indicada. Além disso, na visão nutricional, não é preocupante, pois nessa gordura há nutrientes importantes como a vitamina A e a vitamina D.
O que precisamos ficar atentos é a uma quantidade alta de gordura em produtos como bolo, biscoitos e fast-food.
Depois dessa regra, foi fácil observar que marcas que se dizem "fit" têm o mesmo selo no rótulo de "alto em gordura saturada" que produtos semelhantes de linhas tradicionais, o que mostrou de forma clara para o público que os produtos não são tão "fits" assim.
Esse ponto eu deixo bem claro para os meus pacientes: se a pessoa está com vontade de comer um cookie, por exemplo, pegue o cookie que realmente deseja e não fique buscando uma versão "fit", pois nem sempre a diferença na composição será impactante.
Vou pegar aqui a Nestlé como exemplo: o cookie integral de cacau com avelã da linha Nesfit tem 10 g de gordura saturada a cada 100 g, enquanto um cookie de chocolate com gotas duo da linha Nescau tem 10,5 g nas mesmas 100 g. Percebe que a diferença não é impactante? Assim, o consumidor agora consegue escolher pelo sabor, já que os dois cookies levam o mesmo selo. Então, se acha o sabor do cookie da Nesfit mais gostoso, ele vai ser a escolha e não mais por ter o nome "fit" no rótulo.
ALTO EM SÓDIO
Alimentos que levam o selo de alto em sódio precisam ter 600 mg ou mais de sódio a cada 100 g do produto, ou, se o produto for na forma líquida, o sódio vai estar em 300 mg ou mais. Este é um dos selos mais controversos, pois aqui fica a pergunta: será que estamos com uma falha na legislação ou as empresas estão burlando as regras através de um jogo de marketing? Digo isso porque nenhum macarrão instantâneo leva o rótulo de alto em sódio. No entanto, um pacote desse macarrão contém 85 g, sendo 80 g de macarrão e 5 g de tempero, e, pasmem, pelo menos 1400 mg de sódio, o que faz a gente questionar, afinal, ele poderia ter no máximo 510 mg, segundo as regras.
Infelizmente, aqui vem um erro na legislação: a lupa considera 100 g do alimento pronto para consumo e o fabricante indica que você deve fazer o macarrão com 450 ml de água e não escorrer, mas sim consumir como uma sopa, fazendo com que o pacotinho, após o preparo, tenha 500 g. Agora, eu te pergunto: quantas pessoas comem o macarrão instantâneo com tudo isso de água? A cultura do brasileiro é escorrer o macarrão, colocar o pozinho com o tempero e ainda adicionar uma colher de requeijão para ficar cremoso. Por isso, sempre aviso meus pacientes que, ao analisar a quantidade de sódio em um produto, precisamos olhar e memorizar a regra: nunca mais que 600 mg por porção que vamos ingerir.
ALTO EM AÇÚCAR ADICIONADO
Alimentos com o selo de alto em açúcar levam em consideração o açúcar adicionado e não o açúcar total, isso porque temos açúcar naturalmente presente nos alimentos, como a lactose do leite e a frutose das frutas. A ideia do selo é saber quanto de açúcar, aquele de mesa que usamos para adoçar as coisas, é adicionado ao alimento.
Aqui a regra é 15 g ou mais por 100 g do alimento ou 7,5 g ou mais por 100 ml de alimento. Para você ter uma ideia de quanto é isso, sabe aquele sachê de açúcar que temos em restaurantes e padarias? Um pacotinho tem 5 g, ou seja, se um produto adicionar três sachês ou mais, recebe o rótulo de alto em açúcar adicionado.
O problema é que muitas empresas querem se livrar deste selo, porém, em vez de reduzir realmente o açúcar e, com isso, ajustar o paladar da população, elas estão reduzindo o açúcar e acrescentando adoçante, com o intuito de manter o poder de dulçor.
A Coca-Cola, por exemplo, fez uma nova versão da Coca-Cola Original com açúcar e sucralose, que é um adoçante artificial. No rótulo está escrito: "menos açúcar", o que não é uma mentira, mas em lugar nenhum está escrito "com adição de adoçante". Até aí a pessoa pode pensar que é uma troca válida, afinal, tem menos açúcar e, portanto, menos calorias, mas a própria OMS não recomenda o uso de adoçantes quando o assunto é controle de peso.
Em contrapartida, podemos observar um movimento interessante de outras empresas, como a Danone, que realmente vem reduzindo o teor de açúcar dos seus produtos, principalmente os infantis. Hoje, o Danoninho, por exemplo, tem 7,4 g de açúcar adicionado a cada 100 g, enquanto o mesmo produto da marca Vigor tem 12 g de açúcar adicionado nas mesmas 100 g.
Acredito que essa adição da lupa fez, sim, com que as empresas repensassem um pouco as formulações e espero que realmente busquem uma mudança para uma versão mais saudável, e não simplesmente dando um jeitinho para retirar o selo. E você, percebeu uma mudança no seu consumo de certos alimentos por conta dessas lupas?
