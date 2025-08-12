Colágeno não é tudo igual: entenda os diferentes tipos e suas funções
Quando falamos em consumo de colágeno, precisamos entender qual o benefício estamos buscando. Afinal, há diferentes tipos da substância, cada um deles com um benefício para o corpo.
Funções no organismo: o colágeno é uma proteína que fornece estrutura e corresponde a cerca de 30% das proteínas totais do corpo. Composto principalmente de glicina, prolina e hidroxiprolina, ele é responsável por dar resistência e elasticidade para os tecidos como pele, cartilagem, ligamentos e ossos.
Apesar de existirem mais de 28 tipos diferentes de colágeno, no consultório focamos em apenas 5 deles, já que estes são os que a indústria fornece para a suplementação.
Colágeno Hidrolisado
Aqui nós temos o colágeno já "quebrado", por isso leva o nome de hidrolisado. A indústria oferece o suplemento desta forma para que seja mais fácil absorver estes pequenos fragmentos. Ele contém vários tipos de colágeno, acaba sendo uma proteína de fácil digestão, o problema é que não possui todos os aminoácidos como o whey protein, por exemplo, por isso é interessante misturar o colágeno com outras fontes de proteína como ovos, iogurte ou até mesmo com o whey protein.
Para que serve: o recomendado é utilizar para complementar as refeições, pensando em bater a meta de proteína do dia. Além disso, contém glicina que é um precursor da glutationa, nossa principal molécula antioxidante.
Dose indicada: entre 20 g a 40 g por dia.
Colágeno tipo I
É o tipo mais presente no nosso corpo, localizado principalmente na pele, nos ossos e nos tendões —é o colágeno que dá suporte e estrutura para esses tecidos. Confere também sustentação e elasticidade.
Para que serve: ele tem maior poder de ação na parte estética, agindo na redução de rugas e linhas de expressão, melhorando a elasticidade e hidratação da pele, além de fortalecer as unhas e cabelo.
Dose indicada: em geral, a recomendação fica entre 2,5 a 10 g por dia. A ideia é que o consumo desse colágeno se ligue a receptores de fibroblastos, estimulando que o próprio corpo produza colágeno e glicosaminoglicanos na pele.
É importante entender que o suplemento serve como um sinalizador no corpo, por isso que algumas pessoas consomem colágeno e colhe bons resultados, já outras pessoas não percebem diferença. Esse processo de produzir essa sustentação é complexo e precisa de diversos nutrientes, e o organismo precisa estar saudável e balanceado para que isso dê certo.
Como nutricionista, eu sempre explico para o paciente que ele precisa primeiro "arrumar a casa" e só depois entrar com a suplementação. Até brinco que não adianta querer limpar uma casa bagunçada, primeiro arruma, para depois fazer a limpeza.
Para o uso do suplemento gerar bons resultados a dieta precisa ter boas fontes de vitamina C, vitamina E, zinco, magnésio, cálcio e cobre.
Colágeno tipo II
Este colágeno é mais encontrado nas cartilagens, sendo muito importante para a saúde articular, pois aumenta a capacidade de absorção de impactos dos movimentos. Ele ajuda a proteger e até regenerar esses tecidos.
Para que serve: indicamos esse tipo de colágeno para pessoas com artrite, artrose, corredores ou praticantes de atividade de alto impacto. Ele vai oferecer suporte à saúde articular, dando mais elasticidade e resistência às cartilagens, o que alivia as dores e os desconfortos nas articulações que já estão desgastadas.
Dose indicada: 40 mg por dia. O colágeno tipo II age reduzindo a inflamação das articulações, a dose usual é pequena e o suplemento vai agir através de um mecanismo imunomodulador, inibindo a produção de anticorpos contra as articulações, além de reduzir a degradação da cartilagem. O alívio da dor e melhora das articulações costumam aparecer a partir do segundo mês.
Peptídeos bioativos de colágeno Verisol
É um produto patenteado, desenvolvido especificamente para a saúde da pele, composto por peptídeos hidrolisados que são fáceis de serem absorvidos pelo corpo.
Para que serve: estudos mostraram que este tipo de colágeno age de forma rápida, melhorando a elasticidade, redução de rugas e no aumento da hidratação. Seu papel é otimizar a saúde da pele e potencializar tratamentos estéticos.
Dose indicada: 2,5 g por no mínimo 8 semanas contínuas, e a pessoa precisa ter uma boa hidratação ao longo do dia para colher bons resultados.
Peptídeos bioativos de colágeno Bodybalance
Também é uma patente. O produto tem objetivo de dar suporte muscular, ele visa a recuperação do músculo e a preservação da massa magra.
Para que serve: é uma ótima opção para idosos com foco na prevenção da sarcopenia e pessoas que não podem consumir whey protein por conta do leite.
É fabricado por uma indústria alemã que desenvolveu uma matéria-prima única, eles conseguiram por hidrólise enzimática reduzir o tamanho do colágeno para 3,5 kDa, com isso a proteína consegue ser absorvida independentemente da situação intestinal do paciente.
Dose indicada: 15 g por dia. Os estudos mostraram bons resultados com 12 semanas de uso contínuo, combinado a exercícios moderados 3 vezes por semana.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.