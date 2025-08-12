Colágeno não é tudo igual: entenda os diferentes tipos e suas funções

Para que serve: ele tem maior poder de ação na parte estética, agindo na redução de rugas e linhas de expressão, melhorando a elasticidade e hidratação da pele, além de fortalecer as unhas e cabelo.

Dose indicada: em geral, a recomendação fica entre 2,5 a 10 g por dia. A ideia é que o consumo desse colágeno se ligue a receptores de fibroblastos, estimulando que o próprio corpo produza colágeno e glicosaminoglicanos na pele.

É importante entender que o suplemento serve como um sinalizador no corpo, por isso que algumas pessoas consomem colágeno e colhe bons resultados, já outras pessoas não percebem diferença. Esse processo de produzir essa sustentação é complexo e precisa de diversos nutrientes, e o organismo precisa estar saudável e balanceado para que isso dê certo.

Como nutricionista, eu sempre explico para o paciente que ele precisa primeiro "arrumar a casa" e só depois entrar com a suplementação. Até brinco que não adianta querer limpar uma casa bagunçada, primeiro arruma, para depois fazer a limpeza.

Para o uso do suplemento gerar bons resultados a dieta precisa ter boas fontes de vitamina C, vitamina E, zinco, magnésio, cálcio e cobre.

Imagem: iStock

Colágeno tipo II

Este colágeno é mais encontrado nas cartilagens, sendo muito importante para a saúde articular, pois aumenta a capacidade de absorção de impactos dos movimentos. Ele ajuda a proteger e até regenerar esses tecidos.