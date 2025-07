Quais alimentos e nutrientes ajudam a amenizar os sintomas da menopausa?

As leguminosas podem estar presentes ao longo do dia, como tofu pela manhã, feijão branco no almoço e lentilha no jantar.

Imagem: iStock

O carboidrato não deve ser excluído, mesmo naquelas mulheres que precisam reduzir peso. Ele ajuda a regular o apetite e ofertar energia. No café da manhã priorizamos o consumo de frutas com aveia (como a banana); no almoço arroz integral e quinoa; já no jantar as raízes são uma boa pedida, principalmente o inhame.

As gorduras precisam ser saudáveis, preferencialmente ricas em ômega 3, encontrada em peixes como a sardinha e a semente de linhaça. Eles vão promover a saúde cardiovascular e ajudam a reduzir a inflamação no organismo.

Pensando nos micronutrientes, precisamos destacar alguns que não podem faltar, lembrando que o ideal é consegui-los por meio da alimentação. Não é para sair suplementando, mas sim equilibrar seu cardápio. A suplementação só se faz necessária em alguns casos específicos.

Para reduzir o risco de osteoporose, o cardápio precisa ter boas fontes de vitamina D, cálcio e magnésio. A ideia é pegar a listinha de alimentos abaixo e fazer uma rotatividade, variando as fontes de cada nutriente ao longo do mês.