Intestino irritável: conheça a dieta indicada para quem tem o problema

Observamos que cerca de 75% dos pacientes relatam melhora significativa dos sintomas somente com a dieta.

Imagem: Getty Images

Outra característica da dieta é o controle de gorduras, já que seu excesso pode acelerar o trânsito intestinal. Se o paciente já está em um quadro com diarreia, evitamos gorduras em todas as refeições —utilizamos sempre em pequena quantidade e somente gorduras boas, como azeite de oliva, abacate e peixes ricos em ômega-3. Quando o quadro está muito crítico, a suplementação de ômega-3 pode ser indicada para restringir a gordura sem que o paciente entre em deficiência.

Quanto às fibras, precisamos ficar atentos. A fibra solúvel, como a da aveia, da cenoura e de frutas sem casca podem até ajudar no intestino. Em contrapartida, as insolúveis, como a do farelo de trigo, podem piorar muito os sintomas. Sempre é bom ir avaliando caso a caso.

Os probióticos podem auxiliar muito nos sintomas. O ideal é prescrever as cepas corretas, de acordo com os sintomas do paciente para melhorar a diversidade microbiana. Nesses casos, vemos uma melhora significativa de sintomas como dor abdominal e inchaço.

Imagem: Getty Images

Ao longo do dia, um chá que ajuda muito é o de menta, preferencialmente feito com a própria folha. Em média, colocamos seis folhas no fundo da xícara, maceramos com um socador (o mesmo usado para fazer drinks), cobrimos com água quente e abafamos por quatro minutos. Mastigar a folha de menta também pode aliviar os sintomas.