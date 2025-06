Creme de chocolate proteico: transforme o iogurte do lanche em sobremesa

No copo do mixer, adicione todos os ingredientes e bata por 1 minuto ou até qui fique homogêneo.

Se você não tiver um mixer pode fazer à mão. Neste caso, coloque o abacate em um pote e amasse com um garfo até virar um creme bem lisinho. Depois acrescente o mel e o iogurte, bata com um garfo como se estive batendo ovos para fazer um omelete, assim a mistura vai ficar bem homogênea. Por fim, adicione o whey protein e o cacau em pó, misture com o garfo até incorporar todo o pó e obter um creme liso.

Transfira a mistura para um pote com tampa e leve a geladeira por 30 minutos para gelar e firmar. Se preferir, pode consumir assim que terminar de misturar, porém ele não fica tão firme. E é isso, tua receita tá pronta, bom apetite!

Tempo de preparo: 5 minutos + 30 minutos na geladeira | Rendimento: 2 porções. | Validade: 2 dias na geladeira

Informação Nutricional por porção: Valor calórico: 167 kcal | Proteína: 17 g | Gordura: 5 g | Carboidrato: 15 g | Fibras: 5 g

Dica para aumentar a proteína da receita: troque o iogurte natural desnatado pelo iogurte grego ou skyr, mas fique atento, o iogurte grego de verdade não pode ter adição de: aspartame, sucralose, gelatina, corantes artificiais, conservantes, adoçantes (mesmo os naturais). Os únicos ingredientes que devem estar na embalagem são: leite e fermento lácteo. Além disso, substitua o whey concentrado pelo isolado. Essa troca vai aumentar 16 g de proteína na receita total, ou 8 g na porção.