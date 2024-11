Farofa proteica é acompanhamento saboroso e você pode comer até na salada

As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a ingestão de proteínas e esta receita é uma ótima opção para você aumentar o consumo do nutriente no seu dia a dia.

Além de ficar saborosa, essa farofa é superproteica, diferentemente da tradicional.

Ela pode ser consumida quente, como um acompanhamento, ou até mesmo fria, por cima da salada, para uma textura extra.