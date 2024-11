Frutose engorda e pode fazer mal? Todos os açúcares são iguais?

Imagem: iStock

Uma dieta rica em carboidratos refinados, açúcar e frutose pode levar a uma disfunção chamada disbiose, que tem como efeitos colaterais alergias como rinite e bronquite, otites, amigdalites de repetição, doenças repetitivas e dificuldade de desenvolvimento.

Isso acontece pois esses alimentos, quando em excesso, servem de comida para as bactérias e fungos que são maléficos para nosso corpo, chamamos eles de oportunistas, pois eles estão presentes no intestino de todo mundo, porém, quando alimentados com uma dieta desbalanceada, eles se proliferam gerando os efeitos colaterais.

Por isso, precisamos mudar a forma que adoçamos as coisas e a frequência que alimentos adoçados aparecem na nossa dieta.

Algumas trocas são importantes, como substituir o suco de fruta por água e preferir comer a fruta inteira. Para exemplificar, um copo pequeno de 200ml de suco de laranja sem açúcar contém 16,8g de frutose, já uma laranja contém apenas 2,47g, ou seja, o impacto de um copo de suco de laranja equivale a praticamente sete laranjas, mas vamos concordar que comer sete laranjas vai te deixar muito mais saciado que um copo pequeno de suco.

Se você toma refrigerantes, pode optar pela água com gás com limão espremido ou saborizada com um sachê de chá. Procure também adoçar bolos e biscoitos com a fruta inteira e não com o suco concentrado e deixar as versões industrializadas de forma esporádica na nossa rotina.