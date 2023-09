Que tal deixar seu café da manhã e seus lanches ainda mais nutritivos com uma geleia caseira? Esta é feita rapidamente na air fryer, não dá trabalho e fica uma delícia.

Você pode usar a geleia em cima do iogurte, no pão, bolo e em panquecas. A dica é usar a fruta congelada que vende no supermercado, ela costuma ser mais barata e você ainda não tem trabalho para higienizá-la.

Geleia na air fryer