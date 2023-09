O transtorno do déficit de atenção, ou TDAH, tem sido muito divulgado e cada vez mais pessoas têm se identificado com vários dos sintomas. Em média, em pessoas abaixo de 18 anos, há uma prevalência de 5,3% do transtorno; já na vida adulta, a prevalência é de aproximadamente 2,5%.

O TDAH é um distúrbio da maturação e do desenvolvimento cerebral, caracterizado por um padrão persistente de déficit de atenção ou hiperatividade/impulsividade.

Estudos têm mostrado que o consumo excessivo de carboidrato simples pode aumentar essa hiperatividade, então antes de pensar em incluir alimentos, é muito importante melhorar a alimentação, reduzindo grandes doses de açúcares refinados e produtos que contenham corantes, conservantes e aditivos químicos, ou seja, os ultraprocessados.